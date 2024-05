A Simple Női Liga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában a tabellán harmadik, hat bajnoki óta veretlen csapatunk a 10. helyen álló KÉSZ-St. Mihály-Szeged együttesét fogadta.

A bennmaradást már kiharcoló szegediekkel a 2023–2024-es szezonban már kétszer találkoztak a fővárosiak, és a Szent Gellért Fórumban rendezett őszi bajnoki mérkőzést 4–2-re, a budapesti kupanegyeddöntőt pedig 5–0-ra nyerte meg az MTK.

A meccs elején a hazaiak domináltak, a szegedi kapusnak Krstovicsnak többször is sikerrel kellett beavatkoznia.

A 29. percben viszont ez már nem sikerült, hiszen ekkor Voila kevergetett a tizenhatoson belül, majd Barkóczihoz passzolt, aki 16 méterről a léc alá lőtt, 1–0.

A szegedi szakvezetésnek nem volt egyszerű dolga ezután sem, hiszen a bekapott találat után nem sokkal Lena Marjanovics megsérült, így kényszerből már ekkor cserélni kellett.

A továbbiakban is a vendéglátók jártak közelebb a második gólhoz, de sem az első játékrész további részében, sem a szünet utáni első negyedórában nem tudtak túljárni a szegedi kapus eszén.

A 63. percben megtört a jég, eldőlt a meccs: Mészáros Cecília kapott remek labdát, ziccerben, egy az egyben a kapussal pedig nem hibázott, 2–0.

A 79. percben Trbojevics lövése jelentett komoly veszélyt a hazai oldalon, de a védők a gólvonal elől tisztáztak.

A végén még tetézte a szegedi bajt, hogy Ezer Anna is sérülést szenvedett.

Vajda Fandjo: – Az egész mérkőzésen bátortalanul futballoztunk, pedig azt gondoltam, hogy most nem volt a hazai alakulatban a kellő agresszivitás. Talán ha nem tiszteljük ennyire őket, más is lehetett volna az eredmény. Nem volt veszíteni valónk, hiszen a bent maradás megvan, de sok a fiatal a csapatban, ezáltal pedig a hullámzó teljesítmény is gyakori.

MTK Budapest–KÉSZ-St. Mihály-Szeged 2–0 (1–0)

Simle liga női labdarúgó NB I., 21. forduló. Budapest, 200 néző. Vezette: Vámosi Achilles (Fontányi Liza, Trapp Enikő).

MTK Budapest: Varga – László (Csuhai, 64.), Bokor, Palama, Legendás (Pataki, 64.) – Murár (Tenyei-Tóth, 64.), Barkóczi, Farádi-Szabó (Végh, 76.) – Mészáros (Dubuc, 76.), Siklér, Voila. Vezetőedző: Makrai László.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged: Krstovic – Németh P., Futaki F., Koszo Sz., Balázs B. – Malesevics S., Nagy L. (Farkas N., 81.) – Trbojevics I., Sovány D. (Ónodi, 58.), Ezer A. (Horváth L., 81.) – L. Marjanovics (Szabó D., 31.). Vezetőedző: Vajda Fandjo.

Gólszerzők: Barkóczi (29.), Mészáros C. (63.).