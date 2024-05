Kővári Róbert 2021 januárjában érkezett az NB I-es Paks csapatától Szegedre. A szélső védőként és támadóként egyaránt bevethető játékos három és fél év alatt 99 tétmérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, 4 gólt szerzett ezeken a találkozókon.

Bíró Bencét 2022 nyarán szerződtette a szegedi klub az MTK Budapesttől. A támadóként és középpályásként is hadra fogható futballista két szezon alatt 64 tétmérkőzésen 15-ször talált be az ellenfelek hálójába, a most lezárult idényben holtversenyben a házi góllövő lista élén végzett 8 találattal. Bíró az NB I.-ből kiesett Kisvárda együttesében folytatja pályafutását, azaz a 2024–25-ös idényben minden bizonnyal Szegeden is pályára léphet.