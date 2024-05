A hazaiak a párharcban maradásért, a szegediek pedig annak lezárásáért ugrottak medencébe szerdán délután. Sok mindenben megegyezett a második mérkőzés az elsővel. Itt is a jó hazai kezdés pecsételte meg a vendégcsapat sorsát. A Szeged után a Győr is remek védekezést mutatott be hazai környezetben. Teljesen más mentalitásban játszottak a Duna-partiak, mindennek köszönhetően kiélezett első negye után a másodikban tetemes előnyt építettek fel. A nagyszünetben már 6–2 állt az eredményjelzőn.

Az első félidő szegedi másolata után a vendégek minimálisan javultak támadásban, de a fórokat jól kihasználó Győr győzelme nem forgott veszélyben.

Szabó Tamás: – Ez a mérkőzés a párharc első meccsének a tükörképe volt. A győriek jól játszottak, mi kicsit elbizonytalanodtunk, többet hibáztunk, mint szoktunk. Vasárnap meglátjuk, egy meccsen dől el minden, addigra fel kell javulnunk, mert ez kevés lesz ott.

Győr–Szegedi VE 10–7 (2–1, 4–1, 2–2, 2–3)

MOL női vízilabda OB I., a 9. helyért, 2. mérkőzés. Győr, Aqua Sport Központ. Vezette: Pintér, Perédi.

Győr: Szabó I. – Rádli 1, Kenderes, Molnár D. 2, Párkányi 1, Petik 2, Szedlák M. Csere: Finta, Klemm 2, Hetzl, Drávucz M. 2. Vezetőedző: Hargitay Attila.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K., Baksa B. 2, Tátrai, Bocskay, Pádár B. 1, Botka. Csere: Pap 2, Gálicz 2, Miklós D., Hasznos, Bereczki. Vezetőedző: Szabó Tamás.

Gól – emberelőnyből: 8/6, ill. 7/3.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Molnár D.

A két győzelemig tartó párharc állása: 1:1.