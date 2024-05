A forduló pénteki nyitómeccsén a Kiskundorozsma a ráadás pillanataiban fordította meg a meccset Algyőn, a 94. percben egy szögletnél Kalapács teljesen egyedül fejelhetett, és szerezte meg a három pontot jelentő gólt a dorozsmaiaknak.

Szombaton aztán az SZVSE magabiztosan győzött a Mórahalom ellen, a bajnok Vasutasok korán, egy jobb oldali beadást követően kerültek előnybe, majd Amariutei egy szabadrúgás utáni lecsorgó labdát lőtt a jobb alsóba, egy perccel később pedig egy kiugratás után nagy erővel lőtt a léc alá. A vendégek ráadásul tíz emberre fogyatkoztak, miután Mészáros Gergő gólhelyzetben rántotta le ellenfelét, az SZVSE pedig végül sima győzelmet aratott.

A Tiszasziget Nagy Attila szép átemelésével vezetett, majd Baka is eredményes volt egy szabadrúgás utáni kipattanóból. Kétgólos hátrányból sem adta fel a Makó, sőt, 2–1-nél egy nagy helyzete is volt a vendégknek, de a játékvezető lest ítélt. A végén egy kontra után a Tiszasziget belőtte a harmadikat, így legyőzte a Makót – mindez pedig azt jelenti, hogy az utolsó fordulóban a Mórahalom–Tiszasziget mérkőzésen a két csapat egymás ellen dönthet az érmes helyek valamelyikéről. A Tiszaszigetnek egy döntetlen is elég a bronzhoz, de győzelemmel még lehet második, ahogyan a Mórahalom is.

Az alsóhában eldőlt, hogy az Ásotthalom végez az utolsó előtti helyen. Hevesi Tibor csapata ugyan egy szöglet után megszerezte a vezetést a Szentesi Kinizsi vendégeként, viszont a hazaiak a folytatásban sorra alakították ki a helyzeteket a több alapemberét nélkülöző ásotthalmiak ellen, és végül meg is nyerték a meccset.

Bár két góllal vezetett a Balástya, erre hat találattal válaszolt a Hódmezővásárhelyi FC II., amely ezzel megtartotta az esélyét arra, hogy az alsóház élén végezzen. Elveszítette szezonbeli utolsó hazai mérkőzését az FK Szeged, a Bordány is nyerni tudott a kék-feketék otthonában, és még szintén lehet első is az alsóházban. Az idény utolsó fordulója következik, a felsőházi meccseket szombaton, míg az alsóháziakat vasárnap rendezik.

Vármegyei I. osztály, felsőházi rájátszás, 9. forduló

M-Perfect Home Algyő–Kiskundorozsma 1–2 (1-0)

Algyő, 150 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Gera, Csöngető).

Algyő: Szabó G. – Rádi, Vastag, Kiss R., Bozóki, Kovács M., Dudás, Deák (Kardos, 69.), Buchholcz (Patai, 60.), Pócs, Selyem (Ilyés, 75.). Edző: Fülöp Tibor.

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á., Kalapács, Bodonji, Hochheiser, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Bozsó, Agócsy (Lőrincz, 57.), Kis B. Edző: Ottlik Sándor.

Gólszerzők: Vastag (15.), ill. Bozsó (72.), Kalapács (94.).

Jók: Selyem, Kovács M., Pócs, ill. Bozsó, Zékány.

Fülöp Tibor: – Jól játszottunk, jól kezdtük a meccset, majd az álmunkból rémálom lett. Saját magunkat vertük meg, és nehezítettük meg a helyzetünket. Küzdünk, hogy elérjük a célunkat.

Ottlik Sándor: – A játék összképe alapján egy döntetlenre rászolgáltunk, azonban a végén elhittük, hogy van még keresnivalónk, és végre sikerült egy ki-ki meccset megnyernünk.

SZVSE-G-Falc Kft.–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 6–0 (3-0)

Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – gyengén (Kócsó, Tihanyi).

SZVSE: Baji – Kormányos, Csamangó, Mészáros Z. (Fodor, 69.), Rádai (Szalkai, 82.), Beretka, Albert, Mezei (Miklós-Balogh, 82.), Lévai, Kelemen, Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 74.). Edző: Kelemen Balázs.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Róka (Csehó, 69.), Rádóczi, Ábrahám, Holcsik (Bokányi, 59.), Pető (Tajthy, 59.), Mészáros G., Nagy M., Dobronoky (Hovanyecz, 63.), Szalma (Hatvani, 69.). Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Amariutei (3., 23., 24.), Beretka (65.), Kelemen (68.), Albert (72.).

Kiállítva: Mészáros G. (37.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Kelemen Balázs: – Jó játékkal rukkoltunk elő a bátran játszó Mórahalom ellen, és szép győzlemmel hangolódtunk a kupadöntőre. Gratulálok mindenkinek!

Papp Endre: – Amatőr hibák hátul, gyenge befejezések és teljes szétesés egy fontos mérkőzésen. Jövő héten lehetőségünk van javítani, és megmutatni, milyen karakterünk van egyénenként és csapatként egyaránt!

Tiszasziget–Makó 3–1 (1-0)

Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Szabó R., Pap).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Nagy A. (Buzsáki, 89.), Szilágyi, Bánfi (Kollár, 72.), Drágity, Bálint, Baka (Skribek B., 72.), Dancsok (Tóth I., 74.), Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Makó: Kurunczi – Molnár D, Bódi (Borbély, 57.), Kardos, Frank, Pepó (Petrovics, 72.), László (Megyesi, a szünetben), Rakity, Czebe (Beke, a szünetben), Dancsó, Bohák D. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Nagy A. (28.), Baka (54.), Szilágyi (92.), ill. Megyesi (63.).

Jók: mindenki, ill. Molnár D., Dancsó.

Bány Tamás: – Elég hosszúra nyújtottuk a böjtünket, nagyon örülünk a győzelemnek, ami nagyon fontos volt az utolsó forduló előtt.

Botlik Róbert: – Egy jó iramú mérkőzésen a támadójáték pontatlansága miatt van bennünk hiányérzet. Gratulálok a Tiszaszigetnek!

Alsóház

FK Szeged–Bordány 3–4 (1-2)

Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 100 néző. Vezette: Kiss Dávid – közepesen (Juhász, Tóth K.).

FK Szeged: Kőrösi – Tóth G., Mucsi, Csuka, Hegyesi P. (Giba, 65.), Bürgés (Szélpál, 80.), Kozma (Varga V., 54.), Magyar, Heredea (Dóra, 65.), Sisák (Frankó, 54.), Miklós. Játékos-edző: Dóra János.

Bordány: Grund – Forgó, Márki, Meszes (Kovács K., 8.), Kovács P. (Rádóczi, 82.), Kis L., Márton, Sárkány, Krizs (Heipl, 58.), Kiss T. (Faragó-Barát, 68.), Kovács D. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Kozma (31.), Varga V. (56.), Dóra (88.), ill. Kis L. (17), Kovács K (41., 73.), Márton (53.).

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Dóra János: – Nemcsak a húszéveseké a világ, az úton poroszkál nemde néhány korosztály.

Nagy Torma Ricsárd: – Elsősorban gratulálok a csapatomnak, fontos győzelmet arattunk, viszont még vár ránk egy mérkőzés, amit hazai pályán meg szeretnénk nyerni. Sok helyzetet hagytunk ki, ezen változtatnunk kell. Minden elismerésem az FK-nak, példaértékű, ahogy a szurkolókkal együtt léteznek, még ilyen nehéz helyzetben is egymás mellett vannak. Hajrá, mi!

Szentesi Kinizsi–Ásotthalom 5–3 (2-1)

Szentes, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – kiválóan (Gargya, Minda).

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Illés, Koncz (Szőke, 71.), Rostás, Bartucz B. (Ormándi, 83.), Mihály (Mészáros, 87.), Bartucz P. (Sarusi, 58.), Locskai, Péter (Bertók, 64.), Becsek, Piti. Edző: Szöllősi Ferenc.

Ásotthalom: Karácsonyi – Szabadi, Kothencz G., Malatinszki D., Kothencz L., Szilágyi (Kukli, 71.), Dobák T., Savanya, Király (Szász, a szünetben), Malatinszki Á. (Szűcs D., a szünetben), Vetstein. Edző: Hevesi Tibor.

Gólszerzők: Becsek (12., 53., az elsőt 11-esből), Bartucz P. (32.), Péter (46.), Illés (66.), ill. Szabadi (7., 74.), Szűcs D. (87.).

Jók: mindenki, ill. Szabadi.

Szöllősi Ferenc: –Bár nehezen indult, de a számunkra kötelező győzelmet magabiztosan hoztuk. Viszont még vár ránk egy fontos lépés a következő fordulóban.

Hevesi Tibor: – Teljesen megérdemelt hazai győzelem született, a mi erőnkből csak ennyire futotta.

Balástya–Hódmezővásárhelyi FC II. 2–6 (2-1)

Balástya, 100 néző. Vezette: Herczeg Róbert – jól (Berger, Tóth R.).

Balástya: Farkas D. – Szűcs T., Sári (Faragó, a szünetben), Bitó, Mágocsi, Bagi (Nagymihály, 70.), Szántó, Vörös (Tóth D., Tóth G. (Szádeczky, 61.), Bárkányi, Tóth P. (Horváth Cs., 58.). Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

HFC II.: Hegyes – Dóra, Patkós, Bencze (Buzás, a szünetben), Arany, Herczeg, Czékus, Rabecz V., Karácsonyi (Barna Á., a szünetben), Orovecz (Kónya, 63.), Pálinkás (Daraki, 73.). Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Szűcs T. (19.), Bitó (29.), ill. Orovecz (40., 58., 61.), Patkós (50.), Barna Á. (67.), Daraki (90.).

Jók: senki, ill. Dóra, Czékus, Orovecz, Buzás.

Szádeczky Zalán: – Sajnálom, hogy így kellett lezárnunk a hazai mérkőzéseinket. Nagyon köszönjük azoknak a nézőknek, akik kijöttek a mérkőzéseinkre, és biztattak minket! Jövő héten van még egy fontos mérkőzésünk, ahol minden beleadunk, gratulálok a HFC-nek!

Vinnai István: – Az első félidőben bent maradtunk az öltözőben, a szünet után azonban felülmúltuk ellenfelünket.

A felsőház állása

1. SZVSE 31 26 0 5 123 – 15 78

2. Algyő 31 19 4 8 65 – 32 61

3. Tiszasziget 31 17 8 6 64 – 38 59

4. Mórahalom 31 18 4 9 67 – 41 58

5. Dorozsma 31 17 4 10 49 – 32 55

6. Makó 31 10 4 17 56 – 70 34

Az alsóház állása

1. Balástya 31 11 4 16 53 – 79 37

2. Bordány 31 10 6 15 46 – 72 36

3. HFC II. 31 11 2 18 53 – 72 35

4. Szentes 31 9 7 15 62 – 80 34

5. Ásotthalom 31 8 6 17 35 – 67 30

6. FK Szeged 31 5 1 25 37 – 90 16

A 10. forduló programja

Felsőház, szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Tiszasziget, Makó–Kiskundorozsma, M-Perfect Home Algyő–SZVSE-G-Falc Kft. Alsóház, vasárnap, 17.30: Bordány–Szentesi Kinizsi, Ásotthalom–Balástya, Hódmezővásárhelyi FC II.–FK 1899 Szeged.