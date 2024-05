A Szegedi RSE U15-ös leány narancs csapata Fóton szerepelt a bajnokság döntőjében. Két nagyon nehéz mérkőzést játszottak a lányok, ám mindkettőt szettveszteség nélkül hozták, így megnyerték a II. osztály küzdelmeit.

Dr. Kotsis Attiláné lány U15 országos bajnokság, II. osztály. Döntő az 1–4. helyért, Fót.

Elődöntő: Szegedi RSE Narancs–MÁV Előre kék 3:0 (22, 14, 23). Döntő: Szegedi RSE Narancs–Vasas SC KÉK 3:0 (23, 19, 20).

A Szegedi RSE Narancs bajnokcsapata: Eszik Janka, Fritz Eszter, Zsurka-Abonyi Sarolta, Gigacz Réka, Jámnor Enikő, Palencsár Miléna, Wodala Ágnes, Herédi-Szabó Nóra, Kőmíves Eszter Anna, Czakó Szofi, Papdi Boglárka, Kuncze Emma. Vezetőedző: Dávid Tibor.

Dávid Tibor: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, akik tényleg végig koncentrálva, taktikusan játszottak. Öröm volt velük dolgozni, és remélem a jövőben még több hasonló sikert érnek el. Köszönjük a szülők támogatását, biztatását.! Az ellenfeleknek köszönjük a jó mérkőzéseket, és gratulálok a másik három csapatnak is, amelyek ott voltak a döntőben.

A Szegedi RSE Fiú U15-ös csapata Miskolcon szerepelt az I. osztályú bajnokság 3 napos döntőjében. A csoportmeccsek után a keresztjátékban sikerült egy győzelmet elérni, így a bronzmérkőzés következett, amelyen a vereség azt jelentette, korosztálya negyedik legjobb csapata lett a Szegedi RSE.

Tatár Mihály fiú U15 országos bajnokság, I. osztály. Döntő, A csoport, Miskolc.

Csoportmeccsek: Szegedi RSE–MEAFC-Miskolc 1:3 (–16, –24, 23, –16), KESI-RA–Szegedi RSE 3:0 (11, 16, 21).

Keresztjáték: Fino Kaposvár A–Szegedi RSE 0:3 (–19, –16, –23). A 3. helyért: MEAFC-Miskolc–Szegedi RSE 3:0 (18, 23, 17).

A Szegedi RSE csapata: Szőke Bence, Draskóczy Ede István, Senkó Levente, Bálint György, Révész Boldizsár, Varga Benjamin, Menyhárt Nimród, Tari Bence, Dávid Nataniel Mór, Gyémánt Boldizsár, Meskula Máté. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – 34 korosztályos csapat közül a negyedik legjobbnak lenni komoly teljesítmény. Büszke vagyok a fiúk produkciójára, ennek ellenére bennem maradt egy kis hiányérzet, úgy érzem, nem tudtunk igazán felszabadultan játszani. Természetesen azt is meg kell tanulni, hogyan kell játszani egy ilyen döntőben, ahol három egymást követő napon is a legjobbat kell nyújtani. Köszönöm az egyesület és az edzőkollégák támogatását, a segítségük is kellett a sikerhe. Külön szeretném megköszönni a szülők támogatását. Ők a bajnokság alatt mindig mellettünk álltak, akármilyen teljesítményt is tettünk le az adott napon. Köszönöm, hogy ilyen sokan elkísértek bennünket a döntőre is, nagyon jó volt hallani a buzdításukat Miskolcon is.