Négy meccs van hátra a másodosztályú labdarúgó-bajnokságból. Ezen a négy mérkőzésen múlik három csapat sorsa is: az már biztos, hogy a Nyíregyháza feljut az NB I.-be, és ha a hétvégén otthon legyőzi a Gyirmótot, már bajnok is. A második feljutó helyért azonban még nagy csata várható egy trió között, és az érintett együttesek között a Győr és a Vasas mellett ott van a Szeged-Csanád GA is.

A Tisza-parti alakulat három pontra áll a második helytől, amelyet a Vasas foglal el 58 ponttal az 57 pontos Győr és az 55 pontos Szeged előtt. A Győr a Pécset fogadja, míg a Szeged a Budafok vendége lesz, az említett meccsek vasárnap 17 órától lesznek, míg a Honvéd és a Vasas hétfő 20 órától találkozik.

– Nem hibázhatunk a hátralévő mérkőzéseken. Minden találkozó egyforma jelentőséggel bír, mégis mindig a soron következő a legfontosabb. Nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, mennyire fontos, hogy a klubot a sikeresség és az eredményesség útjára tereljük. Mindig is hittem, hogy megvan ehhez a kellő kapacitásunk, továbbra is bízom a játékosokban. Ezzel együtt mindannyiunknak hinnünk kell, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ezért. A vágy, a motiváció és a hit a siker kulcsa. Meggyőződésem, hogy ilyen megközelítéssel pozitív eredményt érhetünk el – mondta Alekszandar Sztevanovics, a szegediek vezetőedzője.

Az biztos, hogy a Budafok elleni találkozó nem ígér könnyű győzelmet, hiszen igen masszív és összeszokott csapatról beszélhetünk. Az is igaz viszont, hogy a negyedik legtöbb gólt kapta a fővárosi 22. kerületi alakulat, miközben a Szeged az egész mezőnyben a legkevesebbet (18-at). Az mindenképpen óvatosságra kell, hogy intse a Tisza-partiakat, hogy a Budafok a legutóbbi három mérkőzését otthon megnyerte a Honvéd, a Siófok és a Győr ellen, ennek is köszönhető, hogy már nem kell nagyon aggódnia a kiesés miatt.