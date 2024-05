A várossal közösen rendezte meg a Kelet Európa-kupa sorozat első állomását a Tornádó Team. A verseny, amelyen négy ország 18 csapatának közel 250 versenyzője vett részt, egyben az utánpótlás országos bajnokság is volt. Az esemény különlegessége volt, hogy a fogyatékkal élő sportolók is lehetőséget kaptak az részvételre, mellettük pedig több olyan utánpótlás-korú sportolók is rajthoz álltak, akiknek ez volt életük első versenye.

Az Eb korosztály versenyzői számára távonként hirdettek országos bajnokot, a fiatalabb versenyzők pedig valamennyi távjuk összesített eredménye alapján szerezték meg helyezéseiket. A Tornádó Team versenyzői hat egyéni és két váltóaranyat gyűjtöttek be, a csapatversenyben pedig második helyezést értek el.

Egyéniben nyert aranyat Sándor Léna, Vörös Kata, György-Gombos Csanád és Sándor Lilla. Ezüstöt szerzett Pintér Nóra, míg bronzérmet nyert Csanádi Jázmin.

A Pintér Nóra, Ávéd Flóra, Vörös Kata, valamint a Sándor Lilla és Iványi Kata összeállítású csapat váltóban nyert aranyat, a Csanádi Jázmin, Sándor Léna, Vörös Nikolett alkotta csapat pedig ezüstöt szerzett.

A legkisebb amatőröknél a dobogó legfelső fokára állhatott Pásti Lilla, míg Zsengellér Dorina harmadik lett, a Pozsár Jázon, Kása Samu, Pásti Hunor összeállítású váltó pedig harmadik lett.

A Kelet Európa-kupa legtetejére a junior C korosztályban Sándor Léna, míg a juniorok között Sándor Lilla állhatott fel.

A sikeres lebonyolításhoz nagyban hozzájárult a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség, a szegedi önkormányzat, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei szabadidősport szövetség.