A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a K&H Bank pénteki ünnepi eseményén elhangzott, hogy az augusztus 28. és szeptember 8. közötti párizsi paralimpián 22 sportágban mérhetik össze tudásukat a versenyzők, ezek közül a magyar sportolók a 17 egyéni sportág mindegyikének kvalifikációján részt vesznek. A versenyzők eddig 8 sportágban 23 kvótát szereztek, de a kvalifikációs időszak több sportágban július 15-ig tart, így van remény az újabb indulási jogok begyűjtésére.

Az ösztöndíjprogram idei nyertese a makói paratriatlonista, Mocsári Bence is.

– Magyarországon évről évre növekszik a paralimpia és a paralimpikonok ismertsége, népszerűsége. A bank támogatása nem csak a pénzről szól, több annál, mert a díjazottakon keresztül ez a közösség a nyilvánosság elé kerül – mondta Szabó László, az MPB elnöke. Hozzátette, hogy 103 nap van hátra a paralimpia megnyitójáig, most kezdődik a finis. A magyar csapatnak 23 visszaigazolt kvótája van, és még 45-48-an vannak versenyben a kvótákért. Az elnök bízik abban, hogy a még harcolók fele meg is szerzi a paralimpiai részvételi jogot. Örömmel emelte ki, hogy a kvótások közül hat versenyző újonc. Emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb létszámú magyar csapat a 2000-es sydneyi paralimpián vett részt, 54 fő, és esély van rá, hogy ezt a számot az idén is elérik.