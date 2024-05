Hétpontos győzelmet aratott a 2023–24-es szezon utolsó bajnokiján az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata a Kaposvár otthonában. A bennmaradásukat már korábban bebiztosító szegediek szinte végig vezettek az idényzáró mérkőzésen, így győzelemmel zárták a bajnokságot az A csoporttól búcsúzni kényszerülő Kaposvár ellen. A playoutban végül hármas holtverseny alakult ki a Paks, a Körmend és a Szedeák között, ám mivel a Szedeák a két másik gárda ellen csak egyszer tudott nyerni az alsóházi rájátszásban, így a minitabellából rosszul jött ki, azaz összességében a 12. helyen zárt a csapat.

– Szerettük volna szépen zárni a szezont. Nehéz volt megtalálni a motivációt, de örülök, hogy a fiataloknak lehetőséget tudtunk adni. Voltak periódusok, amikor jól is játszottunk, de a mai messze volt egy komoly téttel bíró mérkőzéstől. Mielőbbi visszajutást kívánok a Kaposvárnak! – nyilatkozta Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

– Mindenképp szerettünk volna győzelemmel búcsúzni a szezontól. Nagyon sajnálom azt, ami a Kaposvárral történt. Nekem kaposváriként mindig nagyon jól esik hazajönni és megtiszteltetés itt játszani az A csoportban. Minél előbbi feljutást kívánok nekik! Örülünk, hogy győzelemmel zártuk a szezont, és reméljük, hogy jövőre a további céljainkat is el tudjuk majd érni – összegzett Cohill Eric, a Szedeák játékosa.

– Gratulálok a Szegednek! Nem játszottunk teljes kerettel, 4-5 játékossal kevesebben voltunk. Ez volt a jellemző az elmúlt öt hónapra is, folyamatosan gondjaink voltak a sérülésekkel a playoutra készülve is. Próbáltam improvizálni, amennyire csak tudtam, de ez csak egy-egy meccsen működhet, hosszabb távon nem. Nagyon szomorú vagyok. Azt gondolom, hogy a város és a klub sem érdemelte meg ezt a helyzetet. Öt hónapja vagyok itt, de vesztesként szereplek a klub történelmében a kiesés miatt. Ezzel együtt elmondhatom, hogy mindig igyekeztem a legjobbamat nyújtani és sok energiát fektettem a munkámba. Akadtak nagy sikereink is a szezonban az Alba elleni meccsre gondolva például a válogatott szünet előtt. Ezt követően azonban sokszor edzeni sem tudtunk a szünet alatt. Majd a Honvéd elleni meccs volt a kulcs ebben a szezonban és az, ahogy azt elvesztettük. Bocsánatot kérek mindenkitől, ugyanakkor a lehető legjobb tudásom szerint cselekedtem az elmúlt időszakban és ebben a helyzetben – mondta a mérkőzést követően Dalibor Damjanovics, a Kaposvár vezetőedzője.