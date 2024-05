Mindent eldöntő öt mérkőzés vár az SZTE-Szedeákra. Balogh Szilárdék a mögöttük álló Kecskemét-Kaposvár duót egy, illetve két győzelemmel előzik meg, a playoutból hátralévő öt meccs (amelyet két hét alatt játszanak le a csapatok) pedig eldönti, ki búcsúzik majd az A csoporttól. Szombaton 18 órától a Pakshoz utazik a Szedeák, az ASE azonos pontszámmal áll a szegediekkel a tabellán. A két csapat április 13-án találkozott egymással legutóbb az újszegedi sportcsarnokban, akkor a Paks 96–81-re győzött.

– Nem gondolkozunk azon, mikor és hol játszunk, most csak a következő, a paksi mérkőzésünk számít. Hiba lenne úgy számolgatni, hogy majd itthon nyerünk. A srácok a szezon korábbi szakaszában idegenben is tudtak nagyon nagy győzelmeket aratni, akár három, vagy két légióssal. Ha jó energiákkal tudunk játszani, és negyven percen keresztül koncentráltan tudunk játszani, akkor a playout során bárki ellen, bárhol lehet esélyünk. Az egyhetes szünet alatt próbáltuk kijavítani a hibáinkat, és próbáltunk beépíteni új taktikai elemeket is, Pakson majd kiderül, ez milyen szinten sikerült. Azt gondolom, intelligens játékosokból áll a csapat, hamar tudnak alkalmazkodni az új szituációkhoz, reméljük, ez a csapat javára válik – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

A playout során a Tisza-partiak eddig végig három légióssal szerepeltek, hiszen Brendan Bailey bokasérülése miatt nem volt bevethető. Az amerikai kosaras már elkezdte a kontakt nélküli munkát, így remélhetőleg hamarosan már a pályán is ott lehet.