Olaszországban, Golfo Aranciban rendezik meg a nyíltvízi úszók világkupájának második fordulóját. Az Európa-bajnokságra készülő magyar csapat hat tagja is ott lesz Szardíniában, így a HAÁSZ Szegedi Úszó Egyletből Olasz Anna is rajthoz áll. Az olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes versenyző számára is jó főpróba lehet a június 10-i, belgrádi Európa-bajnokság előtt az olaszországi verseny.