Már 12 esztendősen a felcsúti Puskás Akadémiára került Papp Milán, aki addig Szegeden a Rendőr TE-ben, a Tisza Volán SC-ben és a SZEOL SC-ben játszott. A 2020–2021-es szezon őszi idényét a Csákvárnál, tavaszit pedig a Szeged-Csanád GA-nál töltötte. A 2021–2022-es kiírásban a MOL Fehérvár FC II. alapembere volt az NB III.-ban, majd 2022–2023-asban már az ETO FC Győr labdarúgója volt. Idén a másodosztályban 10. helyen végzett Kazincbarcikában 23 meccsen kezdőként és négyszer csereként lépett pályára.

– Minden gyerek ezért kezd el futballozni, hogy az a bizonyos NB I-es kapu megnyíljon egyszer előtte. Ezért rengeteget dolgoztam, voltak ebben nehézségek és pozitív élmények is a hosszú út során. Nagyon várom már ezt a lehetőséget. Nem úgy tekintek rá, hogy most már hátra is dőlhetek, mert megvannak a céljaim, de ez egy olyan mérföldkő, amire mindig emlékezni fogok. Nagyon szimpatikus volt már külső szemmel is a KTE, egyrészt azért, mert szinte csak magyar játékosokkal dolgozik klub, másrészt nagyon sok játékos kapta meg a lehetőséget úgy, hogy előtte alacsonyabb osztályokban játszott, itt aztán megmutatták azt, hogy igenis az NB I-ben a helyük. Ami döntő volt emellett, hogy a sportigazgatón, a vezetőedzőn és mindenkin úgy éreztem, hogy engem akarnak. Kialakult egy kölcsönös bizalom, ami ilyenkor elengedhetetlenül fontos. Többen bebizonyították már itt előttem, hogy ez egy járható út, nekem is motiváció ez – nyilatkozta a klubhonlapon az NB I.-es szerződés aláírása kapcsán Papp Milán.