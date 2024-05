Nagyot léphet az ezüstérem felé az Algyő, ha a vármegyei I. osztály rájátszásának 9. fordulóbeli nyitómeccsén legyőzi a Kiskundorozsmát. Ebben az esetben az algyőiek számára legalább a bronzérem már biztosan meglenne az idény végén. Nem vár könnyű feladat a Mórahalomra, ha életben akarja tartani ezüstös reményeit, hiszen a már bajnok SZVSE-hez látogat, míg a Tiszaszigetnek muszáj nyernie a Kiskundorozsma ellen, ha versenyben akar maradni a dobogóért zajló harcban.

Az alsóházban az FK Szeged és a Balástya sorsa már eldőlt: előbbi biztosan kiesik, utóbbi pedig a hátralévő fordulók eredményeitől függetlenül már biztosan bennmaradó. A többi négy csapat viszont még nem érezheti magát biztonságban, így a Szentes–Ásotthalom mérkőzésnek különösen nagy jelentősége van, hiszen aki itt nyerne, az kedvezőbb helyzetből várhatná a jövő heti, utolsó fordulót.

A vármegyei II. osztályban a Sándorfalva első, és a Deszk második helye már biztos. Elkelhet a harmadik hely is, a Csongrád ezt abban az esetben biztosíthatja be, ha több pontot szerez a hétvégén, mint a Mindszent. A III. osztályban is elkelt már a bajnoki cím, amely a Tiszasziget II.-é lett, a Baks-Földeák-Öttömös trió küzdhet a dobogós helyekért, és ebbe a csatába csak akkor szólhat még bele a Forráskút, ha szombaton legyőzi a Földeákot. A vármegyei IV. osztályból még egy meccset pótolnak a hétvégén.

A hétvégi program, vármegyei I. osztály, felsőház, péntek, 17.30: M-Perfect Home-Algyő–Kiskundorozsma. Szombat, 17.30: SZVSE-G-Falc Kft.–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Tiszasziget–Makó. Alsóház, szombat, 17.30: FK Szeged–Bordány, Szentesi Kinizsi–Ásotthalom, Balástya–Hódmezővásárhelyi FC II.

Vármegyei II. osztály, szombat, 17.30: Csengele–UTC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Mártély, Deszk–Algyő II., Mindszent–Röszke, Apátfalva–Zsombó, Tömörkény–Sándorfalva. Vasárnap, 17.30: Csanytelek–St. Mihály.

Vármegyei III. osztály, szombat, 17.30: Forráskút–Földeák, Baks–Makó FC-Duocor-Givaudan, Sándorfalva II.–Csanádpalota. Vasárnap, 17.30: Öttömös–DB Futball Bordány SK, Pusztamérges–Szatymaz, Tiszasziget II.–Zákányszék. Szabadnapos: Üllés, Ruzsa.

Vármegyei IV. osztály, Tisza-Maros csoport, vasárnap, 17 óra: Hódmezővásárhelyi FC III.–Kiszombor.