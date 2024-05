Ha nem is a legtöbb, de azért mindenképpen sok kvótával vághat neki Magyarország kajak-kenus válogatottja az olimpiai felkészülésnek.

A szegedi európai pótkvalifikációs verseny előtt tizenöt indulási joga volt hazánknak, majd jött a K2 500 méteres szám, amelyben nem sikerült elérni a kvótát, utána pedig Takács Kincső révén C1 200 méteren meglett a második hely, ezzel az újabb párizsi hely.

A Győr 30 éves világ- és Európa-bajnok sportolója az előfutamban elért negyedik és a középfutamos harmadik helye után a délutáni fináléban – amelyben az első két egység szerzett indulási jogot – a szegedi Maty-éren a 9-es pályán versenyezve nagyszerűen lapátolt és sikerült a második helyen beérkeznie. A győzelmet a semleges színekben induló fehérorosz Julia Truskina szerezte meg, de mivel korábban a fehérorosz kenupáros is kvótát szerzett, a szabályok szerint a döntőben Takácsé volt az első indulási jog és a mögötte célba érkező semleges/orosz kenus szereplése is kvótát ért.

– Szerintem azért állt így össze a teljesítményem, mert nagyon nyugodt felkészülés van mögöttem. Mentálisan például nem voltak körülöttem zavaró tényezők. Végre ki tudtam magamból adni azt, ami bennem van. A napom hullámzó volt. Az előfutam után azért össze kellett rántanom magamat, mert azt éreztem, hogy rendben vagyok fejben és fizikálisan is, mégis elkövettem egy olyan hibát, amit nagyon sajnáltam. A középfutamra aztán kezdett alakulni, de ott is azt éreztem, hogy van még bennem. Egyébként nekem itt Szegeden a 9-es a kedvenc pályám, ez mentálisan segített a döntőben – nyilatkozott Takács Kincső.

A nap eseményei között már sokkal több magyar és szegedi versenyzőt is találhattunk, hiszen lekezdődtek a para világbajnokság küzdelmei is. Az MVM Szegedi VE versenyzője, Boldizsár Dalma például rögtön két számban is érdekelt volt: VL2 200 méteren nem jutott döntőbe, míg KL2 200 méteren hatodik lett, így középfutamozhat. Az utóbbi versenyszámban a másik szegedi, Varga Katalin az előfutamgyőzelem révén egyből a döntőbe jutott, míg a férfiaknál VL2 200 méteren az MVM sportolója, Suba Róbert második helye középdöntőt ért.

A szegedi történései péntek 8.40-től folytatódnak, és a parasportolók mellett már bekapcsolódnak a világkupa eseményei is.