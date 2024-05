A vármegyei I. osztályt már biztosan megnyerte az SZVSE, itt még a dobogóért zajlik óriási harc: ebben kiemelkedően fontos lehet a Mórahalom–Algyő meccs végeredménye, hiszen itt két 55 pontos csapat találkozik. Az alsóházban csak egy ásotthalmi győzelemmel maradhat versenyben az FK Szeged, egyéb esetben biztosan kiesnek a szegediek.

A vármegyei II. osztályban ha hozza a mindszenti meccsét a Sándorfalva, miközben a Deszk nem tudna nyerni a Röszke ellen, akkor a sándorfalviak megnyerik a bajnokságot. A harmadosztályban a Tiszasziget II. sorsa nem függ a riválisoktól, egy döntetlennel is biztosan aranyérmesek. A vármegyei IV. osztály Tisza-Maros csoportjában is hasonló a helyzet, a Tápénak egy döntetlen is elég a bajnoki címhez.

A hétvége programja, vármegyei I. osztály, felsőház, szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom–M-Perfect Home-Algyő, Tiszasziget–Kiskundorozsma, SZVSE-G-Falc Kft.–Makó. Alsóház, szombat, 17.30: Szentesi Kinizsi–Balástya. Vasárnap, 17.30: Bordány–Hódmezővásárhelyi FC II., Ásotthalom–FK 1899 Szeged.

Vármegyei II. osztály, szombat, 16 óra: UTC–Algyő II. 17.30: Csengele–Mártély, Csongrád-Draxi Gép Kft.–St. Mihály, Deszk–Röszke, Csanytelek–Zsombó, Mindszent–Sándorfalva, Apátfalva–Tömörkény. Vármegyei III. osztály, szombat, 12 óra: Sándorfalva II.–Földeák. 17.30: Forráskút–Üllés. Vasárnap, 17.30: Öttömös–Ruzsa, Pusztamérges–Zákányszék, Tiszasziget II.–Makó FC-Duocor-Givaudan, Szatymaz–Csanádpalota. Szabadnapos: a Bordány II.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 17.30: Gyálarét–Csanytelek II., Fülöp SE–Kiskundorozsma II. Vasárnap, 17.30: Tömörkény II.–Kistelek, Balástya II.–Domaszék. Szabadnapos: Dóc, Újszentiván. Tisza-Maros csoport, szombat, 15.30: Mindszent II.–Ambrózfalva. 17.30: Eperjes–Tápé, Kiszombor–Ópusztaszer, Kübekháza–Pázsit. Vasárnap, 17.30: Nagylak–Hódmezővásárhelyi FC III.