Nincs könnyű helyzetben az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Amennyiben ugyanis a Telekom Veszprém a bajnoki döntő második mérkőzését is megnyeri, akkor 2023 után idén is a Pick Arénában kerülne az aranyérem a vendégjátékosok nyakába. Mindenképpen győzni szeretnének a Tisza-partiak, amivel kiharcolnák a mindent eldöntő harmadik mérkőzés jogát, amelyet pénteken 20 órától rendeznének a Veszprém Arénában. Ennek elérése viszont egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak, ugyanis a szegediek a 2023–2024-es idényben még nem győzték le a Veszprémet. Ebben a szezonban már hat alkalommal találkozott egymással a két együttes, és ezeket mind a veszprémiek nyerték, a legszorosabb meccsen is három góllal végig vezetve.

Nehezíti a szegedi esélyeket, hogy biztosan nem lehet majd ott a pályán az a Dean Bombac, aki a pénteki első felvonáson Ligetvári Patrikkal olyan szerencsétlenül ütközött, hogy állkapocstörést szenvedett, ráadásul néhány pillanatra az eszméletét is elvesztette. Tovább szűkült ezzel az a keret, amelyet állandóan használ Kárpáti Krisztián. Molina és Szilágyi, valamint a fiatal szabály miatt nevezett játékos általában lényegesen kevesebb lehetőséget kap a legnagyobb jelentőséggel bíró mérkőzéseken, ráadásul Gleb Kalaras kézműtét után rehabilitál. Bombac hiányában Szitára és Bodóra is több feladat vár biztosan, előbbi ráadásul irányítóként is bevethető.

Ünnepi hangulatban rendezik meg a bajnoki döntőt. A 2014. május 18-án EHF-kupát nyert szegedi csapatból itt lesz a csapatkapitány, Vadkerti Attila, Mikler Roland, Zubai Szabolcs, Ilyés Ferenc, Balogh Zsolt, Ancsin Gábor, Tatai Péter, Czina József, Jonas Källman, Hegedüs Márk, Gidai Máté, Marko Krivokapics, Porobic Haris, dr. Szabó István, Süli László, Mezei Richárd és Szögi Nándor. Velük 16 és 17 óra között a Pick Aréna Szurkolói boltnál lehet majd találkozni, a döntő előtt pedig a játéktéren is köszöntik majd a berlini hősöket.

A holnapi mérkőzés lesz az utolsó szegedi mezben a klub bejelentése szerint Matej Gaber, Luka Stepancic, Szita Zoltán, Miguel Martins és Carlos Molina számára, míg Bombac sérülése miatt már nem öltheti magára a kék mezt.