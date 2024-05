A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség tájékoztatása alapján Magyarország újabb paralimpiai kvótával gazdagodott. A női kenusok VL2 200 méteres versenyszámában Boldizsár Dalma, az MVM Szegedi VE versenyzője szerzett indulási jogot. Boldizsár Dalma a kenus száma mellett a női kajakosok KL2 200 méteres versenyében is rajthoz állhat majd Párizsban.

Ezzel az országnak immár hat indulási lehetősége van a Párizsban augusztus 28. és szeptember 8. között rendezendő eseményen.

– Az olimpiai bizottság visszaosztott kvótája révén Boldizsár Dalma volt a következő, aki a sorban jött, ezért kaphatta meg az ország és Dalma a kvótát. Van még hátra válogatóverseny a parasportolóknak, de ha minden jól alakul, akkor az MVM Szegedet három sportoló képviselheti Párizsban – nyilatkozta Sík Márton, a szegedi klub szakmai vezetője.

Az MVM Szegedi VE-ből így minden bizonnyal hárman lehetnek ott a paralimpián: Boldizsár Dalma mellett Varga Katalin és Suba Róbert is jó eséllyel készülhet a párizsi játékokra.

A 21 éves Boldizsár Dalma gyermekkora óta a kajak-kenu sport szerelmese, korábban az épek utánpótlás mezőnyében is nyert országos bajnokságot. Parasport karrierje azt követően kezdődött, hogy 17 éves korában egy, a gerincében keletkezett vérömleny miatt lebénultak a lábai. A hazai és a nemzetközi megmérettetéseken kajak (KL2 200 m) és kenu (VL2 200 m) versenyszámokban is rajhoz áll, most ez utóbbiban sikerült neki a kvótaszerzés. Boldizsár a 2024-es szegedi világbajnokság kenus számában a 11., kajakos számában a 13. helyen végzett.