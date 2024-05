Ausztria, Puerto Rico és Izrael lesz az ellenfele a magyar 3x3-as kosárlabda-válogatottnak a debreceni olimpiai selejtezőn. A tornát a csütörtöki napon a hölgyek küzdelmei nyitják, a férfiak pedig pénteken 19.20-tól Izraellel, majd 21.35-től Puerto Ricóval játszanak. A csoportból az első két helyezett jut tovább, majd ezt követően jön az egyeneses kieséses szakasz. A párizsi olimpiára a dobogósok juthatnak ki, azaz az első háromban kellene végeznie a magyar csapatnak a kvótához, amelyért a csoportban csak magasabbra rangsorolt ellenfelekkel kell megküzdenie.

– Nagy siker lenne a kijutásunk, nem számítanak arra, hogy beleszólhatunk ebbe a versenybe, de akár előnyünkre is válhat ez a helyzet. Ne felejtsük el, hazai pályán játszunk, és a debreceni közönség elképesztő, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulat lesz – mondta lapunknak Demeter Attila, a magyar válogatott tagja. Nem ő az egyedüli, aki Hódmezővásárhelyet képviseli a csapatban, hiszen a csapatban mellette az ebben a szezonban a Kosársuliban játszó Uros Rosics is a keret tagja, valamint a vásárhelyi csapatból Kelemen Balázs is együtt készült a csapattal. Mellettük Ivosev Tamás és Komma László a magyar csapat tagja, amelynek szövetségi edzője Csirke Ferenc.

Legutóbb a magyar csapat közel állt a kvótához, 2021-ben egy meccsen múlt a tokiói részvétel.

– Ez egy ilyen sportág, minden egyes pillanat nagyon fontos. Legutóbb nagyon közel voltunk, ez is egy extra motivációt jelent számunkra. Szeretem, ha a kezdés előtt kicsit belelátok a tornába, így csütörtökön a helyszínen szurkolunk a lányoknak – tette hozzá Demeter Attila, aki a kínai, profi 3x3-as bajnokságban játszik, immáron második éve.

– Nagyon sokat tanultam, remélem, ezt kamatoztatni is tudom, és hozzá tudom segíteni a csapatot egy jó eredményhez. Egy erős, húsz csapatos bajnokságban játszhatok Kínában, amely tele van jó légiósokkal. Korábban egy évet Oroszországban játszhattam profiként, ez is hozzásegített, hogy a kínai kaland ne legyen új és különleges. Azt látni kell, hogy míg a többi válogatott az egész évben együtt készül, mi sajnos csak nyaranta találkozunk – zárta Demeter Attila.

A magyar férfi csapat a pénteki két mérkőzést követően szombaton 21.35-től Ausztria ellen zárja majd a csoportkört, ezt követően pedig eldől, a mely helyosztókon lesz érdekelt.