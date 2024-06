Szombaton és vasárnap a nyíltvízi úszók uralják a Maty-éri pályát, itt rendezik ugyanis az országos bajnokságot. Az első napon 15 órától jönnek a 10 ezer, a 7500 és az 5 ezer méteres futamokat. A junior korú versenyzők számára kiemelt fontossággal bírhat az ob, hiszen az itt úszott eredmények alapján hirdetnek majd csapatot a korosztályos Európa-bajnokságra.

A 10 km-es futam mezőnyében ott lesz Olasz Anna, aki utolsó országos bajnokságán szerepelhet majd, hiszen hamarosan befejezi a pályafutását. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet klasszisa Belgrádban az utolsó Európa-bajnokságát teljesítette.

– Köszönöm, jól vagyok – kezdte a Délmagyarországnak Olasz Anna. – Nem vagyok az a nagyon szentimentális típus. Igaz, az Európa-bajnokság előtt is azt mondtam, nem visel majd meg, hogy az az utolsó Eb-m, aztán mégis így lett. Amikor ott van az ember, akkor persze teljesen más érzés. Nem a Maty-éri verseny lesz az utolsó számomra, ha nem is ilyen szinten, de van még pár úszásom, így nem az van, hogy leúszom ezt az ob-t, és soha többet nem megyek vízre. Pontosan ezért nem érzem ezt a nagy szakadást, és talán ezért is viselem jobban ezt a szituációt – mondta lapunknak a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai negyedik Olasz Anna.

– Nem a szívem csücske ez a verseny, amelynek semmi köze a nyíltvízhez, azon kívül, hogy tíz kilométert úszunk. Bár hazai környezetről beszélünk, de most úgy alakul, hogy egyik családtagom sem tud itt lenni. Teljesen nyomás nélkül úszok majd, természetesen edzettem és készültem, de abszolút nyomás nélkül várhatom ezt a versenyt – tette hozzá Olasz Anna.

Vízbe ugrik a Maty-éren Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, valamint az FTC szegedi sportolója, Fábián Bettina is. Az ob második napján, vasárnap 11 órától az 1500 méteres számokat rendezik meg.