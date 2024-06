Magabiztos győzelemmel zárta a divízió I. alapszakaszát a Guardians, amely 44–7-re győzött a Cowbells II. ellen. Mindez azt jelenti, a szegediek megnyerték a magyar amerikai futball másodosztályának számító liga alapszakaszát. Az első helynek köszönhetően hazai pályán játszhat a csapat az elődöntőben, az ellenfél pedig az a negyedik helyen végzett Budapest Titans II. csapata lesz, amely egyedüliként győzte le a Guardianst ebben a szezonban. Akkor egyetlen ponttal, 28–27-re maradt alul a Guardians, ám most itt a visszavágás lehetősége.

– Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk az alapszakaszban, és ezúttal is egy hasonló, kihívásokkal teli találkozóra számítunk. Ez persze nézői szempontból kiváló, de szeretnénk, hogy ezúttal a mi oldalunkra billenjen a mérleg nyelve. Azon a meccsen nem szerepelt annyi elsőosztályú játékos az ellenfelünknél, most elképzelhető, hogy többen is lesznek. Készülünk a légiósukra, aki szinte egyszemélyben vert meg bennünket, de a felkészülésünkkel eddig sem volt baj, mindig csiszolunk a dolgokon egy kicsit, igazítjuk az ellenfélhez a taktikát. Fontos lesz, hogy a labdavesztéseket elkerüljük, ezzel gondunk volt a Titans II. elleni első meccsen. Biztos, hogy befolyásolja majd a meccset a nagy meleg, de ez a pálya mindkét oldalára igaz, így nem lehet kifogás – mondta lapunknak Baranyi Ernő, a Guardians edzője.

A vasárnap 15 órakor, az Etelka sori pályán kezdődő mérkőzésre a nézők számára a belépés ingyenes. A másik ág elődöntőjét, a Diósd–Tatabánya mérkőzést majd a jövő héten játsszák le, és a kiírás értelmében a harmadik helyért nem rendeznek mérkőzést, így csak a döntő következhet majd a szegediek számára.