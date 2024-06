Hivatalosan még a 2024–2025-ös idényre sincs kész a Pick Szeged játékoskerete.

Még nem teljes a keret

Kiss Bence cégvezető a Sport1 Televízió Harmadik félidő c. műsorában elárulta, még egy balátlövő leigazolását hamarosan bejelenti a klub, valamint hamarosan pont kerül a kapuskérdés végére is. Az biztos, hogy a dán GOG-tól érkező Tobias Thulin és Nagy Martin a következő szezonban is a szegedieket erősíti. Mikler Roland szerződése viszont június 30-án lejár, míg Emil Imsgard 2026 nyaráig érvényes kontaktussal rendelkezik. Korábbi információk szerint viszont a magyar válogatott hálóőr még egy évre aláírhat, míg Imsgardot korábban a dán másodosztályú Höj csapatával hozták hírbe, miszerint oda kerülhet kölcsönbe.

Kívánságlista

Egy bosnyák hírportál, a Klix információi szerint a Pick Szeged kívánságlistáján szerepel Benjamin Buric, az SG Flensburg-Handewitt bosnyák válogatott kapusa. A portál cikke szerint az 1990. november 20-án született kézilabdázó 2025 nyarán csatlakozna a Tisza-parti csapathoz. Ehhez hozzátartozik, hogy a 33 éves játékosnak 2028-ig érvényes szerződése van a Flensburggal.

Benjamin Buric 2018 óta erősíti a Flensburgot. Azóta megnyerte a csapattal 2019-ben a Bundesligát és a Német Szuperkupát, valamint idén a második számú európai kupasorozatot, az Európa-ligát Hamburgban a Füchse Berlint legyőzve a döntőben, az elődöntőben pedig a Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bucurestit.

Új szakmai stáb, átalakuló keret

2024. július elsejétől vezetőedzőként Michael Apelgren, másodedzőként Jonas Källman veszi át az OTP Bank-Pick Szeged irányítását. A játékoskeretből távozik Luka Stepancic (nincs még bejelentve, hova), Dean Bombac (Győr), Miguel Martins (nincs még bejelentve, hova, de az Aalborggal hírbe hozták), Matej Gaber (HBC Nantes), Carlos Molina (nincs még bejelentve, hova), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock). Érkezik a kapuba Thulin a GOG-tól, jobbátlövőbe a Kolstadból Magnus Röd, irányítóba Janus Smárason a Magdeburgból, Lazar Kukics pedig a Dinamo Bucurestiből és beállóba Jérémy Toto a HBC Nantes-ból.