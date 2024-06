Máris túl vagyunk az új Bajnokok Ligája-szezon első izgalmain, ugyanis az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bécsi székházában csütörtökön este megtartották a 2024–2025-ös idény csoportkörének sorsolását. Ami az OTP Bank-Pick Szeged ellenfeleit illeti, annál nehezebb csoportot nem igazán lehetett előzetesen elképzelni, mint amilyen nyolcasba került a komoly vérfrissítésen – új edzői stáb és kicserélődött játékoskeret – áteső Tisza-parti klub.

A szegediek elsőként rögtön megkapták a június elején Kölnben rendezett BL négyes döntő három résztvevőjét is, a negyediket csak azért nem, mert a THW Kiel a német Bundesligában csak a negyedik helyen végzett, így a második számú sorozatban az Európa-ligában indulhat majd az ősszel. Szegedre látogat tehát biztosan a dán bajnok Aalborg, a német aranyérmes Magdeburg és a BL-címvédő Barcelona is. A Plock, a Veszprém, a Fredericia és a PSG az A jelű nyolcasba kapott besorolást, így automatikusan a Pick ellenfele lett a lengyel ezüstérmes Kielce, amelynek keretében ott lesz a korábban Szegeden is közönségkedvenc Jorge Maqueda, illetve a magyar válogatott jobbátlövője, Máthé Dominik. Visszatérhet a Pick Arénába Matej Gaber is, aki ezen a nyáron nyolc év után távozott a francia Nantes-ba, amely szintén a B csoportban szerepel majd.

Az előző idényhez hasonlóan ismét megmérkőzik majd a csoportkör során a horvát RK Zagrebbel és a norvég Kolstad csapatával is az OTP Bank-Pick Szeged.

Óriási a kontraszt előzetesen a két csoport minősége között, hiszen az A jelű nyolcasban négy olyan együttes is szerepel, amely az elmúlt évben nem volt tagja az elit sorozatnak (Fredericia, Sporting, Bucuresti, Berlin), de ott található a tavalyi nullapontos Peliszter is.

– Itt minden csapat erős, de most rendesen belehúztunk, hiszen a Bajnokok Ligájában meghatározó szerepet betöltő csapatokkal kerültünk egy csoportba. Ezt nevezhetjük halálcsoportnak is, hiszen itt minden meccs nyílt lesz. Ez van, ez nem kívánságműsor, célunk a továbbjutás kiharcolása, az, hogy szerezzünk minél több győzelmet, minél több pontot. Röviden összefoglalva: izgalmas BL-szezon vár átalakuló csapatunkra – nyilatkozta a sorsolást követően Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya a klubhonlapon.