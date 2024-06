Az NB I.-en belül váltott csapatot a szegedi születésű Batik Bence. A 30 esztendős védő két szezont követően vált szabadon igazolhatóvá a Puskás Akadémiánál, ahonnan Debrecenbe igazolt. Batik eddig kétszáz első osztályú labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára, amelyeken tizenkét gólt szerzett. Pályafutása szülővárosában, Szegeden indult, majd két évet eltöltött az Illés Akadémián, de játszott Hódmezővásárhelyen is. A frissen alakult KITE-Szegedben robbant be, amikor felfigyelt rá a Ferencváros. Hat évig volt az FTC játékosa, de közben kölcsönben játszott az MTK-ban és a Honvédban is, ahol egyaránt sikeres éveket töltött. 2018-ban végleg a Honvédhoz került, ahonnan 2022-ben távozott a Puskáshoz. A Debreceni VSC-ben az 5-ös mezben játszhat majd.

A svájci első osztályú FC Zürichben folytatja a pályafutását a Ferencváros női labdarúgócsapatának magyar válogatott futballistája, Csányi Diána – közölte a magyar klub hivatalos honlapján. A 26 esztendős játékos 2021 nyara óta erősítette a zöld-fehéreket, korábban hét szezonon át pedig az MTK Budapest labdarúgója volt.

Szintet léphet a 20 éves szegedi származású védő. Babós Leventét szabadon igazolhatóként szerződtette az NB I.-es Újpest. A SZEOL SC neveltje, aki játszott a Puskás Akadémiában, míg a lila-fehérekhez az NB II.-es Csákvártól érkezik. Legutóbbi csapatában az elmúlt szezonban huszonnyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára, amelyeken három gólt szerzett. Babós első újpesti nyilatkozatában úgy fogalmazott, ez az átigazolás hatalmas mérföldkő a pályafutásában, minden meg fog tenni, hogy új csapata visszakerüljön a méltó helyére.