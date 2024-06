Megnyugodhatunk, kezdődhet az Európa-bajnokság.

Legalábbis az Izrael elleni debreceni felkészülési mérkőzés alapján igen.

Merthogy amit az Írország elleni vereség (1–2) kapcsán láttunk, az még aggódásra is okot adhatott volna, ám a izraeliek elleni első 22 perc mindenkit meggyőzhetett arról, rendben van a magyar labdarúgó-válogatott, jöhet a Svájc elleni nyitómérkőzés.

Ami a találkozót illeti, alig hat percet kellett várni az első hazai lehetőségre, Szoboszlai remek egyéni megmozdulás után elhúzott a jobb oldalon, centerezését pedig látványos mozdulattal vágta a keresztlécre Varga Barnabás. Ezt megelőzően az izraeliek is veszélyeztettek egy alkalommal, de a védelemnek kisebb bizonytalankodás után sikerült felszabadítania.

Negyedóra sem telt el és megszerezte a vezetést a magyar válogatott, amely igyekezett óvni a labdát, ugyanakkor Sallai és Szoboszlai is kifejezetten szabadon futballozhatott, ez pedig többször is megzavarta az ellenfelet. Kisvártatva már két gól volt a hazai előny, sőt, a harmadik magyar találatra is csupán néhány percet kellett várniuk a drukkereknek: Varga Barnabás három perc alatt duplázott és megnyugtatóvá tette a vezetést.

A hőség miatt elrendelt ivószünetben az izraeliek hármat is cseréltek, a magyaroknál pedig a jobb combját fájlaló Styles helyett érkezett Kleinheisler még a szünet előtt.

Fordulás után a cserékkel felfrissített magyarok továbbra is kreatívan játszottak, a csapatkapitány Szoboszlai viszont a combját fájlalva cserét kért az 56. percben, az orvosi stáb pedig – még a pályán – ápolta is a Liverpool légiósát. A cserék pályára lépésével megváltozott a meccs képe, Izrael felbátorodott és többször veszélyeztetett, gólt azonban nem kapott a hazai együttes. A hajrában ismét a magyar válogatott játszott fölényben, Nagy Zsolt a kapufát is eltalálta egyszer, de az eredmény a lefújásig már nem változott.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember, Marco Rossi úgy fogalmazott, Szoboszlai saját maga kérte a cserét éppen azért, hogy ne sérüljön meg, és Rossi szerint ez jó döntés volt a részéről.

– Minimálisan aggódhatunk Styles miatt, de úgy hiszem, hogy a rajtig ő is rendben lesz – jelentette ki a kapitány, aki a mérkőzésről beszélve kiemelte, azt ígérte, hogy a céljuk a győzelem és a meggyőzés lesz, és úgy érzi, ez az első félidőben sikerült, míg a másodikban kevésbé.

Magyarország–Izrael 3–0 (3–0)

Barátságos labdarúgó-mérkőzés. Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 ezer 900 néző. Vezette: Cláudio Filipe Ruivo Pereira (portugál).

Magyarország: Gulácsi – Lang (Fiola, a szünetben), Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 41.), Kerkez (Nagy Zs., 78.) – Sallai (Gazdag, a szünetben), Szoboszlai (Csoboth, 57.) – Varga B. (Ádám, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Izrael: Glazer – Dasa, Hofmeister (Safuri, 30.), Shlomo, Arad (Nachmias, 30.), Gropper – Shamir (Gordana, 30.), Lavi, Kinda (Peretz, a szünetben) – Biton (Altman, 91.), Baribo (Melamed, 69.). Szövetségi kapitány: Rhan Ben Simon.

Gólszerzők: Sallai (11.), Varga B. (19., 22.).