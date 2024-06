A vármegyei I. osztály felsőházi rájátszásának zárófordulójában az volt a kérdés, hogy az Algyő-Tiszasziget-Mórahalom trióból melyik két csapat végez majd végül a második és harmadik helyen - a Tiszasziget és a Mórahalom ezt egy egymás elleni ki-ki találkozón dönthette el, miközben az Algyő a már bajnok SZVSE-t fogadta.

Bár kezdeményezőbb volt a Mórahalom, két, szélről középre lőtt labdát követően bő negyed óra elteltével kétgólos előnyben volt a Tiszasziget. Előbb a jobbról középre érkező labdát Nagy Attila fejezte be, majd nem sokkal később balról találta meg a labda Szilágyit, aki ballal, nagy erővel a léc alá lőtt, 0-2. A vendégek szervezetten védekeztek a folytatásban, a Mórahalom ugyan próbálkozott becsülettel - de ennek eredményére a második félidő közepéig kellett várni, ekkor egy kontrát a csereként beszállt Hatvani István fejezett be. Lendületben is maradtak a hazaiak, de ezt az időszakot is kivédekezte a Tiszasziget, sőt, tíz perccel a vége előtt Szilágyi villant ismét, aki egy pontos, távoli lövésével eldöntötte a mérkőzést.

Mivel az Algyő és az SZVSE döntetlent játszott egymással, (a bajnok szegedieknek ez volt az első alkalom a szezonban, amikor döntetlennel zártak) ezért az Algyő és a Tiszasziget is 62-62 ponttal végzett, de az Algyő több győzelmet szerzett, így övé lett az ezüstérem, a Tiszasziget pedig a harmadik helyen végzett, míg a Mórahalom lett a negyedik. A záróforduló felsőházi harmadik mérkőzésén a Makó két szöglet után szerzett góllal megfordította, majd meg is nyerte a meccset a Kiskundorozsma ellen.

Az alsóházban végül a Hódmezővásárhelyi FC II. végzett az élen, miután legyőzte az FK Szegedet. Előbb egy visszagurított labdát 15 méterről Borbás vágott be, majd Kis Dávid egy 25 méteres bombagóllal biztosította be a vásárhelyiek sikerét. ABalástya pedig kikapott az Ásotthalom otthonában: az ásotthalmiaktól Kothencz Levente csapatkapitány és Szilágyi Ádám is karrierje utolsó mérkőzést játszotta, így szépre sikerült a búcsú. Az utolsó tíz percben pörögtek fel az események a Bordány–Szentesi Kinizsi meccsen, bár a vendégeknek több lehetőségük akadt, kétszer a kapufát találták el, és a legvégén még a gólvonalról tisztáztak a hazaiak, de maradt az 1-1. A döntetlen viszont azt jelenti, hogy a Bordány lett harmadik az alsóházban, a Szentes pedig a negyedik.