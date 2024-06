Ötvennyolcfős magyar csapat szerepel a pénteken kezdődő, és június 12-ig zajló atlétikai Európa-bajnokságon Rómában. Köztük van az SZVSE két súlyökője, Beregszászi Renáta és Veiland Violetta is, akik egyaránt Eperjesi László tanítványai.

– Ez egy ajándék verseny számomra idén. Nagyon örülök, hogy ott lehetek Rómában. Nincs más célom, csak szeretném jól érezni magam, ha így lesz, az a teljesítményemen is meglátszik majd. A fedettpályás szezonban már látszott, lehet esélyem a kijutásra, majd a szabadtéri idényben nőtt a nyomás, visszaesett a teljesítményem. Egy utolsó, németországi versenyen sikerült újra élveznem a versenyzést, ott negyedik lettem. Ez egy hatalmas fejmunka minden sportoló számára, hogy kezelje a nyomást, ezért is dolgozunk sportpszichológussal. Elég csak Pawel Fajdekre gondolni, a lengyel kalapácsvető ötszörös világbajnok, két olimpián viszont nem jutott be a döntőbe – mondta lapunknak Veiland Violetta, aki 16.55 méteres egyéni rekorddal bír.

– Nincsenek méterek a fejemben az Eb kapcsán, ez a legjobb taktikám. Úgy érzem, jó formában vagyok, de a technikai részen kellene még csiszolni. Én csúszásból lökök, nem úgy, mint Reni, aki forog. Csúszásban kevés hibát véthetsz, ha jó dobást szeretnél elérni – tette hozzá az SZVSE atlétája.

Beregszászi Renáta nemrég lépett a felnőtt korosztályba, az első évében pedig rögtön sikerült kiharcolnia az Eb-n való szereplés jogát.

– Három hónapja nem is gondoltam volna, de egy jól sikerült verseny után az edzőm, Eperjesi László azt mondta, kijuthatok az Eb-re. Akkor ültette el bennem a gondolatot, ami mára valóság lett Kemény időszak van mögöttem, hiszen tíz nap alatt négy versenyen vettem részt, hogy pontot gyűjtsek az Eb-részvétel érdekében – mondta Beregszászi Renáta, aki idén májusban néhány nap alatt kétszer is megdöntötte egyéni legjobbját. A szlovéniai versenyen végül egy 16.37 méteres gyakorlattal állította fel új rekordját.

– Rengeteg munkát tettünk bele az elmúlt időszakban, eleinte fel sem fogtam, mit is értem el. Az a célom, hogy minél jobb formában legyek Az álomhatár a tizenhat méter ötven centi, de a későbbiekben szeretnék még jobb eredményeket elérni – tette hozzá Beregszászi Renáta.

Az SZVSE atlétáit a pénteki nyitónap délelőttjén láthatjuk majd a selejtezőben.