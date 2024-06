Bejelentette Babós Levente leigazolását az Újpest FC: az NB I.-es klubbal korábban is hírbe hozták a 20 éves, szegedi védőt, most pedig a felek hivatalosan is bejelentették a megállapodást.

A SZEOL SC neveltje a Puskás Akadémiában, majd legutóbb a Csákvárban játszott, utóbbi csapat színeiben a 2023-24-es szezon során az NB II.-es bajnokságban 28 mérkőzésen lépett pályára, és három gólt szerzett. Babós Levente szerződésének lejártával szabadon igazolhatóként szerződött az újpestiekhez.

– Hatalmas mérföldkő ez a pályafutásomban. Mindent meg fogok tenni az Újpestért, hozzáteszem a magam részét ahhoz, hogy a klub ismét visszakerüljön a méltó helyére. A futball számomra elsősorban a szurkolókról szól, ebből a szempontból pedig itt egészen különleges közegben játszhatunk majd hétről hétre. Az én szempontból ez egy nagy előrelépés, de készen állok a rám váró feladatokra – mondta az újpestiek honlapján a szerződéskötést követően Babós Levente.