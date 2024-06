Az utolsó nemzetközi versenyén szerepelt a belgrádi Európa-bajnokságon Olasz Anna. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai negyedik helyezett sportolója számára ugyan még tartogat meghívásos nemzetközi versenyeket az év hátralévő része, de a belgrádi Eb volt az utolsó nagy verseny, amelyen rajthoz áll. A szerb főváros kajak-kenu pályáján kialakított helyszínen hat, egyenként 1,67 kilométeres kört kellett teljesítenie a 26 indulónak.

Anna felkészülése viszont számtalan nehézséget tartogatott: a sérülése mellett betegséggel is küzdött. Az elején a középmezőnyben haladt a szegedi úszó, ám innen nem sikerült felzárkóznia – végül a 18. helyen zárta a 10 km-es versenyt.

– Végig szenvedős volt az úszás. Az elmúlt időszakban sokat voltam beteg, lehet, hogy ez most jött ki rajtam. Sajnálom, hogy így sikerült az utolsó nemzetközi versenyem. Nekem mindig az edzésteljesítményemből és a felkészültségemből van az önbizalmam, le kell ússzak tíz-tizenkét kilométert, hogy elhiggyem, nekem menni fog a versenyen is. Ez most sajnos nem volt meg, próbáltam a rutinomból építkezni. Nyolcezer méterig bent tudtam maradni a bójban, de a ritmusváltás után ez esélytelen volt. Úgy érzem, ez nem volt méltó az eddigi karrieremhez, de az eddigi eredményeimet nem befolyásolja az, hogy hogyan sikerült ez az Európa-bajnokság – összegzett az M4 Sportnak a futamot követően Olasz Anna.

A futamban ott volt az FTC szegedi sportolója, Fábián Bettina is, aki nagyot hajrázott az utolsó körökben, és végül az ötödik helyen ért célba.

– Az elején próbáltam iramot diktálni, de aztán láttam, hogy ebben a mezőnyben nem lesz szakadás. Az utolsó előtti kör sokat kivett belőlem, sokat fel kellett hoznom, a végén egész jól hajráztam, edzésből érkezve most ez ennyire volt elég. A lényeg a tapasztalatszerzés volt, nem szabad ennyire hátrakerülnöm, mert sok idő lesz, mire felhozom magam. Most ez még belefért, ebben az úszásban ennyi volt – nyilatkozta Fábián Bettina.

A belgrádi Eb-n csütörtökön 5 km-en, majd pénteken 25 km-en versenyeznek, míg szombaton a csapatversenyt rendezik meg.