– Még 2023. szeptemberében egy Wacker Thun elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett térdsérülést. Hogy van, hol tart a rehabilitációval?

– Köszönöm szépen, most már jól vagyok, éppen június 15-én köszöntem el a zürichi Lions jégkorongcsapatának orvosi stábjától. Náluk végeztem el a rehabilitációt, a teljes felépülést követően most éppen a rövid nyári pihenésem töltöm. Továbbra is edzésben vagyok, csinálom az atlétikai feladatokat, de szerencsére a megműtött térdem már tünetmentes, jól sikerült a gyógyulás.

– Csapata nyári felkészülésébe már teljes gőzzel becsatlakozhat?

– Igen, teljes értékű játékosként kezdhetem el velük a munkát. Valószínűleg lépésről lépésre épít vissza a szakmai stáb, így az első edzőmeccsen lehet, hogy még nem lépek pályára. Szükség lesz rá, hogy felvegyem a ritmust, hiszen tíz hónapja nem játszottam mérkőzést, de a tavaszi szezon második felében már néhány feladat erejéig becsatlakoztam az edzésekbe.

– Mennyire élték meg csalódásként a Kadetten Schaffhausennél, hogy az Európa-ligában nem sikerült bejutni a legjobb négy közé? A nyolcaddöntőben a későbbi döntős Füchse Berlin állította meg a csapatot. Hazai fronton viszont mindent megnyertek, visszahódították a kupát, megnyerték a bajnokságot és a szuperkupát is.

– Ez az első olyan szezonom Svájcban, amelyben nem igazán tudtam tevékenyen részt venni, csak az idény eleji szuperkupa-mérkőzésen. Ettől függetlenül viszont nagyon örülök, hogy mindent megnyertünk a hazai porondon. Azért viszont nagyon kár, hogy az Európa-ligában nem sikerült eljutni a négyes döntő kapujáig. Ugyanakkor a Berlin hatalmas játékerőt képvisel, ezt többek mellett a Veszprém is megtapasztalhatja majd szeptembertől a Bajnokok Ligájában. A csoportkörben jól szerepeltünk, a főcsoportban viszont egy-két pontot elhullajtottunk. Ezek ha meglettek volna, elkerülhettük volna a Füchsét.

– Milyen két mérkőzést játszottak a Füchse Berlin ellen?

– Bár itthon jól kézilabdáztunk ellenük, nyertek 32–28-ra. A visszavágón viszont már kidudorodtak a Berlin erősségei, és akkor már 34–28-ra győztek.