Azt a Budapest Titans II. csapatát fogadta a Guardians a divízió I.-es amerikai futball-bajnokság elődöntőjében, amelytől egyetlen vereségét szenvedte el ebben a szezonban.

Nos, a két csapat szezonbeli második mérkőzése nehezen indult az Őrzők szempontjából, hiszen szerzett pont nélkül, 10 pontos hátrányban álltak a harmadik negyedben. 0–10 után azonban átszakadt a gát, és végül 33–10-re nyertek a szegediek, így fennállásuk során először játszhatnak finálét.

– Sokat jelentetett és érezhető volt az a nyomás, hogy máskor is jártunk már elődöntőben, de akkor nem jutottunk be a fináléba. Az első félidőben ez rányomta a bélyegét a játékunkra, a támadóegységünk csak keresgélte önmagát, de a szünet után sikerült felszabadulva játszanunk, csapatként nyertük meg ezt a meccset. Fenomenális hangulat volt a partvonalon, a nézők is kitették a szívüket-lelküket – összegzett lapunknak Baranyi Ernő, a Guardians edzője.