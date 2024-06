– Az eddigi sérüléseim közül ez viselt meg a legjobban. Korábban a bokámmal és a hátammal voltak gondjaim, de azokból hamar felépültem. Most viszont február óta rehabilitáltam a bicepszem, ami túlterhelés miatt sérült meg. Lelkileg és mentálisan is megviselt az elmúlt időszak, de úgy érzem, most már visszajöttem és ezen a lengyelországi tornagyőzelem is sokat segített – vélekedett lapunknak Bíró Melinda.

Sérüléséből visszatérve ez volt a harmadik versenye. A lengyel túráját megelőzően Budapesten, illetve Horvátországban versenyzett. Tornasikere nagy fegyvertény, hiszen ez az első hármas kategóriájú győzelme, amelyet ötödik kiemeltként ért el egy lengyel lány ellen.

– Reális célokat tűzünk ki mindig Melinda elé. Ez idén az, hogy felkerüljön a felnőtt női világranglistára, illetve a juniorok között közelítse meg a legjobb százat. Ez azt jelentené, hogy jövőre junior Grand Slam-tornákon indulhatna. A Roland Garros, a Wimbledon, a US Open és az Australian Open a teniszjátékosok meghatározó állomásai – magyarázta az egyébként Kecskeméten élő és tanuló Melinda szegedi edzője, Kiss György.

Kiss György bizakodó a szezont illetően.

Fotó: Gémes Sándor

Eddigi legjobb helyezése a 132. volt, a sérülésének köszönhetően viszont visszacsúszott a 217. pozícióba, mert nem tudta védeni a pontjait. Lengyelországi győzelmével viszont visszajött a 160. hely környékére. Melinda és edzője úgy vélekednek, a második félévben egy-egy kiugró eredménnyel elérik majd a 100. helyet, ami Grand Slam-indulást eredményezhetne 2025-re.

– Örülök, hogy most már újra tétmeccseket játszhatok, ráadásul fontos versenyekre utazhatok. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő hetekben is kitart a jó formám. Pihentem eleget az elmúlt időszakban, jól szeretnék szerepelni és élvezni a játékot, miközben elérem a két kitűzött célt – fogadkozott Melinda, akinek szorgalmát kiválóan tükrözi, mindenegyes edzésére Kecskemétről vonattal jár Szegedre suli után.

Ami pedig a közeljövő feladatait illeti, legközeleb Németországban a lengyelhez hasonló erősségű tornán játszik Bíró Melinda. Ezután Mogyoródon már egy felnőtt 15 ezer dolláros verseny vár rá. Ezt követően pedig jön csapatbajnokságban a női Szuperliga a Gellért SE-vel a legjobb magyar játékosok ellen, majd reményei szerint ismét szabadkártyát kap a WTA római tornájának budapesti állomására és a selejtezőben pályára léphet.