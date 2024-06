A vármegyei I. osztály felsőházi rájátszásának zárófordulójában az volt a kérdés, hogy az Algyő-Tiszasziget-Mórahalom trióból melyik két csapat végez majd végül a második és harmadik helyen - a Tiszasziget és a Mórahalom ezt egy egymás elleni ki-ki találkozón dönthette el, miközben az Algyő a már bajnok SZVSE-t fogadta.

Bár kezdeményezőbb volt a Mórahalom, két, szélről középre lőtt labdát követően bő negyed óra elteltével kétgólos előnyben volt a Tiszasziget. Előbb a jobbról középre érkező labdát Nagy Attila fejezte be, majd nem sokkal később balról találta meg a labda Szilágyit, aki ballal, nagy erővel a léc alá lőtt, 0-2. A vendégek szervezetten védekeztek a folytatásban, a Mórahalom ugyan próbálkozott becsülettel - de ennek eredményére a második félidő közepéig kellett várni, ekkor egy kontrát a csereként beszállt Hatvani István fejezett be. Lendületben is maradtak a hazaiak, de ezt az időszakot is kivédekezte a Tiszasziget, sőt, tíz perccel a vége előtt Szilágyi villant ismét, aki egy pontos, távoli lövésével eldöntötte a mérkőzést.

Mivel az Algyő és az SZVSE döntetlent játszott egymással, ezért az Algyő és a Tiszasziget is 62-62 ponttal végzett, de az Algyő több győzelmet szerzett, így övé lett az ezüstérem, a Tiszasziget pedig a harmadik helyen végzett, míg a Mórahalom lett a negyedik. A záróforduló felsőházi harmadik mérkőzésén a Makó megfordította, majd meg is nyerte a meccset a Kiskundorozsma ellen.

Vármegyei I. osztály, felsőházi rájátszás, 10., utolsó forduló

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Tiszasziget 1–3 (0-2)

Gólszerzők:: Hatvani (64.), ill. Nagy A. (12.), Szilágyi (17., 79.).

Makó–Kiskundorozsma 2–1 (2-1)

Gólszerzők: Molnár D. (35.), Vas (40.), ill. Kalapács (15., 11-esből).

Kiállítva: Kalapács (67.).

M-Perfect Home Algyő–SZVSE-G-Falc Kft. 1–1 (0-1)

Gólszerzők: Buchholcz (65.), ill. Albert (7.).

Az alsóház mérkőzéseit vasárnap rendezik 17.30-tól, az alábbi párosításban: Bordány–Szentesi Kinizsi, Ásotthalom–Balástya, Hódme­zővásárhelyi FC II.–FK 1899 Szeged.