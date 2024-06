– Elképesztően vártuk már ezt a PSL-fordulót két okból is. Elsőként azért, mert Alex formája bothúzásban már összeállt, míg a strongmanben a nyár elejére, nagyjából erre az időszakra gondoltuk, hogy teljesen visszatér. A másik ok pedig, hogy Battonya a szülővárosom, ahova Alex is régóta jár edzeni, így ismeri a közönség – hangsúlyozta lapunknak Deli Tamás, aki ezúttal főszervezőként vette ki a részét az eseményekből.

Szombaton a legnagyobb hőségben, 11 és 14 óra között küzdöttek a brutális súlyokkal az erősemberek. A hat versenyszám közé bekerült kuriózumként a bothúzás, amely mellett még két másik feladatot is megnyert Véró a kamionhúzás, kőgolyóemelés, hexa rudas felhúzás, a lengősúly- és koffercipelés, valamint az autótartás közül. Összesítésben is ő zárta az élen a Premium Strongman League harmadik fordulóját Makai Renátó, illetve a sportágban veteránnak számító többszörös magyar bajnok Molnár Zsolt előtt.

– Remekül sikerült a verseny, az pedig külön örömet jelentett számomra, hogy Alex három versenyszámot és az összetettet is megnyerte. Az eddigi három fordulóban mindig más győzött, így kifejezetten kiegyensúlyozott a liga. Várjuk a folytatást – jegyezte meg.

Deli Tamás és a Premium garantálta az izgalmas versenyszámokat, amelyek jól “feküdtek” Vérónak. Brutális súlyokat kellett megmozgatniuk a versenyzőknek, hiszen a hexa rúdon 385 kilogramm volt, hetvenöt másodperc alatt pedig egy 165 kilós kőgolyót kellett minél több alkalommal áttenni egy rúdon. A koffercipelés pedig karonként 150 kilogrammot jelentett…

Ami pedig az elkövetkezendő hetek programját illeti, a Deli Team két hölgy sportolója, Balogh Dóra és Tomai Laura Szlovákiában vesz részt az erőemelők Európa-bajnokságán a következő hétvégén. Júliusban a Balatonnál rendezik a vizes strongman országos bajnokságot, amelynek sajátossága, hogy több versenyszámot is a vízben kell teljesíteni, ami plusz nehezítő körülmény. A siófoki Scitec Muscle Beachen viszont már népes különítménnyel vesznek részt Deliék, hiszen erőemelő és strongman versenyt is rendeznek július utolsó hétvégéjén.