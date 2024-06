Mindkét Farkas testvér új szerződéssel futhat neki a következő szezonnak Angliában. A gyerekek és a család négy éve költöztek ki, akkor a Liverpool akadémiájára került Patrik és Erik is. A 17 éves Patrik két liverpooli évet követően a Blackburnhöz szerződött, amellyel egy előszerződést kötött: a megállapodás értelmében most július 1-től pedig életbe lép a profi, felnőtt szerződése. A szakemberek egy angliai szinten is kimagasló munkabírású, emellett technikás játékosként tekintenek Patrikra, és nagyon bíznak benne, hogy hamarosan a felnőtt futballban is bemutatkozhat, ami nagyon komoly elismerés lenne az eddigi munkájának. Az elmúlt idényben a korosztályában többször kiemelkedő teljesítmény nyújtott, hamar fel is hívták az angol másodosztályú klub felnőttcsapatához, ahol a korábbi dán válogatott, Jon Dahl Tomasson volt a vezetőedző.

– Ősszel a posztváltások miatt is volt egy formaingadozása, de januártól rendkívül dinamikusan fejlődött, onnantól meghatározó egyénisége lett az U18-as csapatnak. Patrik egy Achilles-sérülés miatt három hetet kihagyott – mondta la­­punknak Farkas Csaba, a gyermekek édesapja. Patrik az utóbbi időszakban rendszeresen tagja a korosztályos válogatottaknak, sajnos az utolsó három felkészülési mérkőzésen nem tudott pályára lépni a meghívás ellenére, egyszer egy sérülés, egyszer pedig egy vírusos gyomorfertőzés miatt.

– Érzem, hogy hisznek bennem az edzők és a szakemberek, és az elmúlt évek kemény munkája megtérül. A célom, hogy bejussak a felnőtt angol futball világába – mondta Farkas Patrik.

Öccse, a 14 éves Erik is új szerződéssel várhatja a következő évet, nemrég ugyanis meghosszabbították a szerződését a Liverpoolnál. Igen zsúfolt és kemény időszak van Erik mögött, hiszen közel 50 mérkőzésen lépett pályára, több nemzetközi tornán is játszhatott, a legutóbbi, mallorcai eseményen vezéregyénisége volt csapatának.

Erik szerződését meghosszabbította a Liverpool.

Fotó: Farkas-család archívuma

– Egy olyan tehetségről beszélünk, aki bizonyította, hogy miért van itt négy éve, miért figyelnek rá kiemelt tehetségként. Nagyon gyorsan gondolkozik a pályán, jó ritmusérzéke van, a kapu előtt is nagyon veszélyes, gólérzékeny játékos. Meg kell jegyezni, erős kortársai vannak, akik nagyon tehetségesek, mindez extra teljesítményre ösztönzi a gyerekeket, de Erik egy igazi csapatjátékos karakter – összegezte az elmúlt időszakot Erik szempontjából édesapja.