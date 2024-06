Elhunyt a magyar és a szegedi jégkorong egyik ismert alakja, Rigó Lehel, aki fontos szerepet játszott abban, hogy a sportág otthonra lelt a városban.

Rigó Lehel.

A korábbi kiváló jégkorongozó 1988-ban érkezett Jászberényből Szegedre Bánáti Antal hívására, majd egy évvel később már boldogan nyilatkozott lapunknak. Ebben a szezonban összesen 8 mérkőzést játszott az OB II.-ben, 69 gólt kapott és 31-et ütött a csapat, és négy ponttal az ötödik helyen zárta a bajnoki szezont. Ám ha a jég elfogyása miatti két elmaradt hazai meccset a Debrecen és a Pécs ellen győzelemmel zárta volna, bronzérmes lehetett volna az újonc Szeged.

Emlékezetes szegedi győzelem volt még az OB I.-ben a későbbi bajnok Dunaferr elleni, hazai jégen elért 4–3 is 1996-ban, amelyen az ukrán légiós, Szilivinszkij mesterhármast ért el, és többek között Rigó Lehel is ott volt a Szabadkai úti, akkorra már fedett műjégpálya jégfelületén. Sosem felejtem, kezdő rádiósként kempingbiciklivel mentem ki a létesítménybe a téli időszak ellenére is, és onnan tudósítottam sokszor a hidegtől remegő szájjal, de hatalmas élménnyel a birtokomban Rigóék menetelését, illetve ezen mérkőzés eseményeit.

Az 1996–1997-es élvonalbeli bajnokságot a negyedik helyen zárta az együttes, a Magyar Kupában pedig szintén a legjobb négyig jutott – a Miskolc elleni elődöntőt a legendák szerint háromezren látták a helyszínen.