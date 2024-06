Az atlétikai Európa-bajnokság nyitónapja rögtön szegedi érdekeltséget is hozott, hiszen az SZVSE két súlylökője, Beregszászi Renáta és Veiland Violetta a szám selejtezőjében versenyezhetett.

A két szegedi atlétától reálisan nem lehetett elvárni a döntős szereplést, hiszen egyéni legjobbjaik alapján a 25 fős mezőny végén álltak. A két lány két külön csoportban szerepelt a selejtezőben. Az A csoportban Beregszászi Renáta egy 14.71 méteres gyakorlattal kezdett, majd ezen harmadikra sikerült javítani. A 15.06 méter viszont az egyéni csúcstól is messze volt (16.37 méter), így a mezőny egyik legfiatalabb versenyzője összesítésben végül az utolsó előtti helyen zárt.

– Tudtuk, hogy a nagyokhoz nem igazán érünk fel. Technikailag kell még csiszolni a dolgokon, az első kísérlet biztonsági volt, de ott is kockáztatnom kellett volna, bár a végére sikerült javítanom – összegzett a versenyt követően Beregszászi Renáta.

Veiland Violettának nem sikerült javítania az első gyakorlatot követően.

Fotó: Kovács Tamás

A B csoportban érintett Veiland Violetta jobban kezdett, de a 15.72 méteren nem sikerült javítania a további két kísérletén. A 16.55 méteres egyéni legjobbjától is távol volt, így végül a 21. helyen végzett, és nem jutott be a fináléba. A szám döntőjét péntek este rendezik, ahová a a legjobb 12 versenyző jutott be, a tizenkettedik helyen a finn Emilia Kangas 17.02 méteres eredményével harcolta ki a döntős részvétel jogát.

– Nagyon élveztem a versenyzést, fenomenális érzés, amikor a példaképeinkkel együtt versenyezhetünk. A célom a tizenhat méter volt. Az elsőt szerettem volna jól meglökni, ez sikerült is – mondta az M4 Sportnak a selejtezőt követően Veiland Violetta.

Ami a nyitónap selejtezőinek további magyar eredményeit illeti, 100 méter gáton Kerekes Gréta futamában negyedik lett, így ott lesz a szám elődöntőjében. 110 gáton Szeles Bálint jutott tovább az elődöntőbe, Eszes Dániel viszont az első gátba belerúgott, és olyan hátrányba került, amelyet már nem tudott ledolgozni, így nem sikerült a továbbjutás. Az Olimpiai stadionban rendezett eseményen diszkoszvetésben Szikszai Róbert 28. helyen végzett, míg a hétpróbázók nyitószáma Krizsán Xéniának sikerült a legjobban, aki 1033 pontot szerzett, Nemes Rita 1020, míg Szűcs Szabina 973 ponttal várhatja a folytatást. A római atlétika Eb szerdáig tart.