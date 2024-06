Összesen 14 atléta vesz részt az SZVSE színeiben indulva a 129. atlétikai magyar bajnokságon. Női súlylökésben négyen indulnak, a két felnőtt Európa-bajnoki résztvevő, Beregszászi Renáta és Veiland Violetta nagy eséllyel pályázik a dobogó első két fokára, mellettük Fehér Brigitta Szilvia és Szanda-Nagy Mirtill lesz ott a mezőnyben a Vasutasok közül. Beregszászi és Veiland diszkoszvetésben is indul, és itt is négy szegedi lesz, Péter-Szabó Sára, valamint Vizslár Gvendolin Anna személyében.

Dupláznak a Biacsi-ikrek is, Bernadett és Ilona 800 és 1500 méteren áll rajthoz Budapesten. Szintén duplázik Tóth Gergő, aki súlylökésben és diszkoszvetésben indul. Utóbbi számban a mezőny legfiatalabbjaként lesz ott Dobó Zsombor. Három gyalogló is versenyez a hétvgén Fábián András és Imre Petra 5000 méteren, míg Papp Ferenc 20 ezer méteren áll rajthoz. A múlt hétvégén új egyéni rekordot futó Kovács Árpád 400 méteren indul, a mezőnyben ott lesz a Szegedi RSC-ből Jerémiás Donát.

– Ahol tarolnunk kellene, az a női súlylökés, ott a két Eb-résztvevőnk között dől el az aranyérem sorsa. A ranglista harmadikja, Kiling Réka is nálunk készül, így a mi kezünk alatt készülő versenyzők uralhatják a számot, és női diszkoszban Péter-Szabó Sára is érmet szerezhet. Dobó Zsombor bár még junior korúként versenyez, de elcsíphet egy érmet a felnőttek között. A Biacsi-ikrek kapcsán jelenleg is várjuk a paralimpiával kapcsolatos híreket, mert bár lezárult a kvalifikációs időszak, még nem tudjuk, indulhatnak-e Párizsban, számukra is fontos állomás lesz az ob. Kovács Árpád megfutotta az U20-as vb-szintet, számára az augusztus végi korosztályos vb a fő verseny, de egy dobogós helyezés összejöhet számára – mondta lapunknak Márton Anita, az SZVSE szakosztályvezetője.

Az atlétikai ob szombaton 16.45-kor kezdődik a 400 méteres síkfutással, és 20.55-kor a 4x100 méteres futással zárul, majd másnap a 7.30-kor rajtoló 20 ezer méteres gyaloglást követően vasárnap 16.10-től jön a második nap programja.