Nagyon jól kezdődött az A döntők sorozata a szombat délelőtti programban, tegyük hozzá, a szurkolók létszáma és hangja is komoly erőt adhatott a versenyzőknek: Csipes Tamara ugyan nem a legjobban rajtolt, ám fokozatosan jött fel, majd a táv negyedénél már átvette a vezetést, és végül a K1 1000 méter legvégén több mint egy hajónyi előnnyel győzött.

A második A döntő is hasonlóan alakult azzal a különbséggel, hogy a rajt a legjobb volt a szegedi Nádas Bence és az UTE-s Tótka Sándor párosának K2 500 méteren. A tempó nem lassult, így aztán a fináléban végig vezetve nyerte meg a magyar egység az Európa-bajnoki címet.

– Jó formában vagyunk, és nagyon boldogok is vagyunk, hogy sikerült nyernünk a remek ellenfelek között. Bár világkupát Szegeden már nyertem, de azoknál a sikereknél nem szól a Himnusz. Most ezt is megéltem újra Szegeden, amelyre legutóbb tíz évvel ezelőtt az ifjúsági világbajnoki elsőség kapcsán volt lehetőségem – nyilatkozta a szegedi Nádas Bence.

A délelőtti programban még két számban három szegedire várt feladat. A para sportolóknál KL1 200 méteren Suba Róbert kiváló rajt után kezdte el üldözni a francia Bouille-t, és ugyan utolérni nem tudta, de a kezdeti nagyobb hátrány után nagyon szoros csatában kapott ki tőle.

A női kenusoknál két szegedi térdelt a hajóban C2 500 méteren – Nádasékhoz és Subához hasonlóan szintén olimpiai számban. Kiss Ágnes és Nagy Bianka elképesztő iramot ment, sokáig a spanyolok vezettek, majd szépen lassan a magyar egység átvette a vezetést, és úgy nyert, hogy a végén a lengyel hajó csak néhány századdal maradt le – a lényeg az Eb-cím.

– Szerettük volna kiadni magunkból a legtöbbet, ez sikerült is ebben a nagyon kemény futamban. Láttuk, hogy a spanyolok előtt vagyunk, és sikerült végül a hajrát is jól bírni – nyilatkozta Kiss Ágnes.

A további magyar egységek közül C1 1000 méteren Adolf Balázs hatodik, a női K4 500 méteres egység Európa-bajnok lett, a paraszámokban Molnár Nikoletta KL3 200 méteren hatodik, Juhász Tamás pedig Suba futamában negyedik.