A délelőtti eseményeket követően a belgrádi Európa-bajnokság nyitónapjának délutáni programjában a 100 méteres gyorsúszás döntője volt a tét Pádár Nikolett számára. A HAÁSZ SZUE 18 éves úszójának sikerült megdöntenie az eddigi legjobbját, 54.17-es idővel összesítésben a második helyen jutott be a szám kedden 18.42-től esedékes döntőjébe.

A női 4x200 méteres gyorsváltó a legjobb idővel került be a szám fináléjába, ám a délelőtt szerepelt csapathoz képest két helyen is csere történt. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) és Jakabos Zsuzsanna helyett Késely Ajna és Molnár Dóra volt ott a magyar csapatban, amelynek tagja volt Pádár Nikolett is.

Izrael remekül kezdett, és meg is őrizte előnyét az utolsó emberig. Ekkor jött Pádár Nikolett, aki óriási hajrázott, és a négyméteres hátrányt szinte eltüntette - megelőznie azonban már nem sikerült az izraeli ellenfelét, így a magyar váltó ezüstérmet szerzett – Pádár Nikoletté lett a teljes mezőny legjobb ideje a döntőben.

– Az volt bennem, hogy szeretnék mindent megtenni a lányokért, hiszen nagyon jól úsztak. Örülök, hogy a száz gyors egyéni csúcsát követően jött egy ilyen idő, ami életem első 1.55-ös ideje, nagyon boldog vagyok – mondta a váltóval szerzett ezüst után Pádár Nikolett.

A belgrádi Eb keddi napján is 9.30-tól rendezik az előfutamokat, míg 18.30-tól jönnek a döntők, az eseményt a Duna World élőben közvetíti.