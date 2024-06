Először nyert világversenyen a magyar váltó aranyérmet a nyíltvízi úszóknál: a belgrádi Eb-n a magyar csapat tagja volt az FTC szegedi sportolója, Fábián Bettina, mellette Szimcsák Mira, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf alkotta a csapatot.

Gellért Gábor szövetségi kapitány szokás szerint a két lány, két fiú összeállítást választotta, és a korábbi világversenyekkel ellentétben ezúttal nem kellett izgulnia, a harmadikként úszó Betlehem ugyanis tönkreverte a mezőnyt, és majd 20 másodperces előnnyel váltott Rasovszkyval, akinek nagyjából csak annyi volt a feladata, hogy "ne tévedjen" el és behúzza a diadalt. Az olimpiai ezüstérmes természetesen magabiztosan hozta ezt, megszerezve ezzel a sporttörténeti sikert.

– Azt hiszem, másodikként adtam át a váltót, és teljesen jó volt, bár eléggé fájt már az úszás az előző napok 15 kilométere után – nyilatkozta az M4 Sport+ csatornán Szimcsák Míra, a staféta első embere.

– Nagyon értékes ez az aranyérem. Évek óta rajta vagyunk a dobogón Eb-n, vb-n, de a tetejére még nem értünk fel, végre eljött ez a nap is – mondta Fábián Bettina.

– Örültem, hogy a párom adta át a váltót, így kicsit családias is volt az egész. Viszonylag könnyen utolértem a többieket, és előnyt tudtam szerezni. Ez a váltó tartozott már annyival Kristófnak, és ő is nekünk, hogy behozza aranyra. Jó, hogy így tudtunk nyerni, és remélem, folytatjuk tovább is még évekig – vélekedett Betlehem Dávid.

– Örülök, hogy végre nyert ez a csapat. Igazából az enyém a legkevesebb érdem, mert a többiek döntötték el, nekem már csak be kellett úszni, én már csak elrontani tudtam volna – szögezte le Rasovszky Kristóf.

Nyíltvízi úszás, csapatverseny, 4x1500 m, Európa-bajnok: MAGYARORSZÁG (SZIMCSÁK MIRA, FÁBIÁN BETTINA, BETLEHEM DÁVID, RASOVSZKY KRISTÓF) 1:06:07.7 óra

2. Olaszország 1:06:28.6

3. Franciaország 1:06:51.7