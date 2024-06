– Női NB I.-es csapatunk hat távozójától köszönünk most el, további pályafutásukhoz sok sikert, egyéni életükhöz teljes és hosszú boldogságot kívánunk. Külön is hálásak vagyunk Papp Szidóniának, aki nehéz időkben is velünk volt, sokáig viselte a kapitányi karszalagunkat – írja közleményében a szegedi klub, amelyben a 28 éves Papp 104 tétmérkőzésen lépett pályára. Ezeken hetvenkét gólt szerzett. Következő állomáshelye egyelőre nem ismert.

A 2023–2024-es szezont a bajnokság negyedik helyén záró felcsúti Puskás Akadémiában folytatja a pályafutását Milana Knezevics. Két idény alatt negyvenkét meccset játszott nagypályán szegedi mezben, ezeken tizenhatszor volt eredményes.

Eligazol Szegedről harminc tétmeccs után Ivan Trbojevics, valamit Adriana Jovanovics is, aki tizenhatszor viselte a St. Mihály szerelését. Ezer Anna tizenkét alkalommal húzta magára a szegedi mezt, míg Balázs Bettina negyvenszer. Utóbbi visszavonul, a többiek következő csapata még nem ismert.

A KÉSZ-St. Mihály-Szeged a 2023–2024-es idényt az NB I.-es tabellán a hetedik helyen zárta. Vajda Fangyó vezetőedző tanítványai huszonkét mérkőzésen hatszor győztek, három döntetlent játszottak és tizenháromszor vereséget szenvedtek, huszonegy pontot gyűjtöttek. Jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték az Astrát és a Soroksárt.