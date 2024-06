– Edzői pályafutása eddigi legnagyobb lehetőségét kapta azzal, hogy a 2023–2024-es szezonban az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője lett. Mit tanult az idény során, mit ad ez az időszak a szakmai fejlődéséhez?

– Úgy érzem, hogy sokkal komplexebb edző lettem, mint korábban. Az eredményektől függetlenül ez a szezon az edzői pályafutásom csúcsa. Szakmailag és magánemberként is rengeteg inger ért, amitől több lettem.

– Mik voltak a szezon mérföldkövei?

– Az első mérföldkő az Aalborg elleni hazai győzelem volt a Bajnokok Ligájában. A második a decemberi 9-i utolsó hazai BL-meccs, amelyen legyőztük az elmúlt két idény döntősét, a lengyel Kielcét. Ez a mérkőzés feltette az őszi szereplésünkre, az i-re a pontot, mert várako­záson felül sze­­repeltünk. A harmadik pedig a magyar kupa a különleges hangulata miatt. A vereség ellenére is óriási élmény volt a tatabányai finálé, az utolsó mérföldkő pedig a bajnoki döntő második felvonása, ami az utolsó hazai mérkőzésünk volt a Pick Arénában.

– Hogy érzi, mennyire tudott élni a kapott lehetőséggel?

– Nagyon nehéz ezt reálisan értékelni, mert sportemberként mindig magasabban kell lenniük az elvárásoknak, mint amit a szakértők vagy a szurkolók elvárnak. Azokat a célkitűzéseket, amiket a klubtól kaptunk, teljesítettük. Amiatt viszont hiányérzetem van, hogy nem jött ki belőlünk egy extra teljesítmény.

– Mire gondol pontosan extra teljesítmény alatt?

– Arra, hogy nem sikerült itthon egy aranyérmet megkaparintani a bajnokságban vagy a kupában, illetve a négyes döntő elérése lehetett volna ilyen álom a BL-ben. Ez egy darabig nem is tűnt olyan elképzelhetetlennek, hiszen februárban, amikor legyőztük a Pick Arénában a Kolstadot, akkor mindössze két pontra jártunk a második helytől, utá­­na pedig Aalborgban ötven percen át közel voltunk ahhoz, hogy valami igazán nagy dolgot hajtsunk végre.

Az utánpótlásban végzett munkához képest az eredményesség fontossága volt a változás.

Fotó: Karnok Csaba

– Marad a klubnál, de más szerepkörben. Mennyire tudja kamatoztatni az idén tanultakat a következő időszakban?

– Ezt most még nem látom, de az biztos, hogy rengeteg tapasztalatot meg tudok osztani az akadémián dolgozó kollégákkal, illetve egy működő, jó modell lehet, hogy a felnőttcsapathoz tartozó pályaedzőként közvetíthetem feléjük a trendeket, taktikai újdonságokat. Több fiatal is rendszeresen velünk edzett, meccseken is pályára lép­­tek, az ő menedzselésük is biztosan feladatom lesz. Kíváncsi­­an várom a következő idényt, mert tu­­dom, hogy sokat kell ta­­nulnom, nem élem meg visszalépésként, hogy nem én leszek a vezetőedző.