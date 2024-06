Összesen 39 sportszervezet nevezett versenyzőt a második felnőtt gyorsasági, para, U23-as és SUP válogatóra. Ez azt jelenti, hogy ezek a klubok 191 sportolót indítanak 345 egységben az eseményen a négy nap alatt.

A legtöbb sportolót az MVM Szegedi VE startoltat: a gyorsasági szakágban tíz kajakos (kilenc férfi és egy nő), kilenc kenus (öt férfi, négy nő), mixben négy, míg a paraversenyzőknél három (egy férfi és két nő) kiválóság indul – ez összesen 26 nevező, akik 40 egységben lesznek érdekeltek.

Az eseményen a tízből kilenc olimpiai számban hirdetnek győztest a felnőtt gyorsasági szakágban, egyedül K4 500 méteren nem lesz verseny a férfiaknál, míg a tizedik döntőt K1 200 méteren tartják.

A szegediek közül a felnőtteknél duplázik Birkás Balázs (K1 200 és K2 500 méteren), Nagy Bianka és Kiss Ágnes (mindketten C2 500 és C1 200 méteren), illetve Herda Richárd (K1 1000 és K2 500 méteren). Lesz olyan szám, amelyben öt MVM-sportoló is érdekelt, de K2 500 méteren mindannyian más-más klubból érkező párral versenyeznek majd.

A válogatón szerdán hét (négy SUP, három gyorsasági), csütörtökön öt (két SUP, három gyorsasági), pénteken pedig tizenkettő (négy gyorsasági és nyolc para) döntőt rendeznek a felnőttek és a para sportolók mezőnyében, ezen kívül pedig az U23-asok is jelentős terhelést kapnak a számukra négy napig tartó viadalon, ők szombaton délelőtt végeznek.

És akkor még nézzünk rá egy kicsit az új szakágra, az SUP-ra, amely a Stand up paddle (állószörfözés) kifejezés mozaikszavaként vált ismertté. A jövő heti Európa-bajnokságon először a sportág történetében már érmekért küzdhetnek a földrész indulói, ezúttal pedig a válogatón a nőknél hét, a férfiaknál kilenc nevező vesz részt az eseményen. Az MVM Szegedi VE nem indít sportolót SUP-ban.