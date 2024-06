Újabb magyar játékossal állapodott meg az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. A Tisza-parti klub megszerezte ugyanis a Vasas Akadémia kiemelt tehetségét, Cseh Botondot.

A 19 éves játékos a napokban az U20-as válogatottal készült a július 12-én kezdődő, B divíziós Európa-bajnokságra. Cseh Botond a fővárosi csapat színeiben az NB I./B Piros csoport legutóbbi szezonjában 31 mérkőzésen 15.2 pontot, 5.2 lepattanót és 2.3 gólpasszt átlagolt 29.5 perc alatt, és korosztálya egyik legnagyobb tehetségének tartják.

– Több megkeresésem is volt, a Szedeáknál szimpatikus volt a vezetőség és az edző személye, és úgy éreztem, itt tudom magamnak kiharcolni a legtöbb játékidőt. Többeknek is sikerült már itt felépítenie magát, ezek a példák pedig meggyőzőek voltak, jó helyre kerülök. A Piros csoport és az élvonal között nyilvánvalóan van különbség, de azon leszek, hogy minél hamarabb felvegyem a ritmust. Olasz Ádám csapattársam volt a Vasasban, ő sokat mesélt a Szedeákról. A nyáron az U20-as válogatottnál van a hangsúly, majd egy kis pihenőt követően érkezek Szegedre, nagyon várom már, hogy megkezdődjön a közös munka. Az erőviszonyok szerintem még nem nem rajzolódtak ki teljesen a következő évet illetően, sok függ majd a légiósoktól is, de személyes célom, hogy minél többet fejlődjek, aztán meglátjuk, milyen célokért küzdhetünk majd a szezonban – mondta Cseh Botond, aki a Vasasban kezdett el kosárlabdázni, és az ott töltött 14 év után a következő szezont már az SZTE-Szedeákban kezdi meg.

Ami a Szedeák magyar magját illeti, a klub nemrég bejelentette a csapatkapitány Balogh Szilárd hosszabbítását, valamint Zsíros Péter és Mayer Ákos is marad a Tisza-partiaknál, míg a center poszton bevethető Anda Dávid a TF Budapesttől érkezik a szegediekhez.