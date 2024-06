A sport minden tekintetben jó szolgálatot tesz. Legyen szó tömeg- vagy profi sportról, olimpiai bajnokokról vagy éppen szurkolókról. A sport megtanítja az embert győzni és veszíteni, feldolgozni a sikert és a csalódást. A sport erősebbé tesz, és ami talán mindennél fontosabb, közösséget teremt. Nem hiába tekinti magát az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata is egy nagy családnak, Handball Familynek, vagyis kézilabdacsaládnak. Egy családban időről időre vannak sikerek és kudarcok, és bizony olykor eljön a búcsúzás ideje is. Így van ez ezen a nyáron a férfi kézilabdázók egyetemes családjában is, mivel a XXI. század több korszakos ikonja döntött úgy, hogy elég volt, felhagy játékos-pályafutásával.

Biztosan nem kell sokáig kotorászniuk a Pick Szeged-szurkolóknak az emlékeikben, ha a legjobb élményüket keresik a Paris Saint-Germain ellen. 2020. február 16-án még az újszegedi sportcsarnokban látta vendégül a Pastor-legénység a francia sztárcsapatot, amely már hat góllal is vezetett a mérkőzésen. Jött azonban a „haláli” nyugalmáról ismert Joan Canellas, aki a maga rutinjával és világklasszis teljesítményével tízet rámolt be a PSG-nek, amivel fordított a Szeged és nyert 32–29-re. Csodálatos emlék! Most viszont eljött a búcsú ideje, ugyanis Canellas úgy döntött, visszavonul. Nincs több okos gól, nincs több fineszes védekezés. Marin Sego sem folytatja, védései után gyakran zengett a jó öreg sporiban a „Marin Sego, Marin!” rigmus.

Nikola Karabatic is befejezi Párizs után, emiatt pedig szeptemberben óriási tapsot, valamint egy szép levelet kapott a Pick Arénában.

Nikola Karabatic a 2023–2024-es idény első Bajnokok Ligája fordulójában járt a Pick Arénában, ahol a közönség vastapssal köszönt el tőle.

Fotó: Karnok Csaba

Nincs szerencséjük a férfi kézilabda imádóinak, hiszen Canellas, Karabatic és Sego mellett olyan korszakos ikonok fejezik be 2024 nyarán az aktív sportot, mint Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer vagy éppen Ivan Cupic. Mindannyiukról beugranak ikonikus mozzanatok, gólok. A 2008-as pekingi olimpián tanultuk meg Hansen nevét, amikor az oroszok elleni csoportmeccset az ő időn túli szabaddobásgóljával nyerte meg Dánia. Ugyanilyen szituációban vasárnap este a Barcelona ellen BL-döntőben a felső lécet találta el...