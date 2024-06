Akárcsak a másodosztályban, a labdarúgó harmadosztályban is július utolsó hétvégéje hozza el a bajnoki rajtot. A 2024-25-ös szezon az NB III.-as csapatoknak is július 28-án kezdődik. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is vasárnaponként rendezik majd a mérkőzéseket.

Mint az a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott, elfogadott nevezési listából kiderül, Csongrád-Csanád vármegyét két csapat képviselheti majd a harmadosztályban. Az előző idényben bronzérmet nyert Hódmezővásárhelyi FC mellett a vármegyei I. osztály bajnoka, az SZVSE nevezése is rendben van, így ez a két csapat játszhat majd NB III.-as mérkőzéseket vármegyénkből. Hogy pontosan kik ellen, arra viszont még várni kell, hiszen eddig 62 csapat nevezését fogadták el, így vélhetően feltöltik majd a mezőnyt, hogy meglegyen a 64 csapat, hiszen idén is négy, 16 csapatos csoportban rendezik meg az NB III.-at.

A vásárhelyiek és a Vasutasok természetesen is elkezdték már a felkészülést az új idényre, szombaton pedig már felkészülési mérkőzéseket is játszanak. A HFC az NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia lesz, míg az SZVSE egy szintén újonc gárdát, a Tiszaföldvárt fogadja majd szombaton 11 órától.

Ami a versenynaptár további részét illeti, augusztus 3-4-én a Mol magyar kupa 1. fordulójában lesznek érdekeltek az NB III.-as csapatok (valamint a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupában elért eredménye alapján a Sándorfalva, a Tiszasziget és az Algyő is), majd rögtön egy hétközi forduló következik augusztus 7-én. Az ősz folyamán még egy alkalommal, augusztus 28-án rendeznek majd hétközi játéknapot az NB III.-ban. 2024-ben november 24-én, a 17. forduló mérkőzéseivel zárul az év a harmadosztályú csapatok számára, majd a tavaszi szezon 2025. március 2-án kezdődik.