13 mérkőzésen 95 gólt szerzett a 45 éven felüliek kispályás labdarúgó-bajnokságában a végső győztes Amnézia, azaz meccsenként több mint 7 találat volt az átlag.

Ezek alapján egyáltalán nem véletlen, hogy a csapat sokadszor is meg tudta védeni a bajnoki címét, ráadásul mind a 13 összecsapását is győzelemmel zárta. Mindez mellé még társult a legkevesebb kapott gól, így aztán tényleg kétség sem férhetett Tóth Szabolcs csapata sikeréhez. A dobogó további két helyén a Vojdvodina és a Reneszánsz végzett, de sokáig harcban volt a harmadik pozícióért az Újszeged is.

A bajnokság végeredménye: 1. Amnézia 39, 2. Vojvodina 36, 3. Reneszánsz 28, 4. Újszeged 25, 5. Prémium Piac 22, 6. Aradi vendéglő 21, 7. Szindikátus 20, 8. Altax 1985 14, 9. Bokafogó 12, 10. Lanerossi 11, 11. Ságvári 11, 12. Sándorfalva 10, 13. Pázsit 9, 14. T-Boy 7 ponttal.

A győztes csapat névsora: Hódi István, Szélpál Péter, Gábor Zoltán, Erhardt Szilárd, Bódi Attila, Kovács Szabolcs, Szentágotai Szabolcs, Kozma István, Heffner Gábor, Kovács Zoltán, Sümeghy Balázs, Döme Zoltán, Krajczár István, Kothencz Péter, Tóth Szabolcs, Kiszner Antal, Koncz Zsolt, Magyar György, Szőke Péter, csapatvezető: Tóth Szabolcs.