– Sikerült már megemészteni az ezüstérem körülményeit?

– Nagyon bennem van az öröm mint érzés. Örülök, hogy kicsit viccesen szólva megvédtem ezt a helyezést, hiszen két évvel ezelőtt Észtországban is második helyen végeztem. Szép út volt a döntőig, koncentráltan és magas színvonalú párharcokat játszhattam, és boldog vagyok attól függetlenül is, hogy nem nyertem, mert ismét eljutottam egy egyéni fináléig. Nem vesztettem szettet a döntőig, azaz négy meccs nyolc szettjében, 160 dobáson keresztül nem tudtak legyőzni. És ráadásul az elődöntőben elért 241 fa az egész mezőny legjobb sprinteredménye volt. Egyébként itt akadt egy hibám, egy üresem, és ez volt a legtermékenyebb mérkőzés is.

– Hova helyezhető ez az ezüst a pályafutásában?

– A top kategóriába. A karrierem első egyéni érme a legédesebb, mert nagyon vágytam már arra, hogy a sok tapasztalat és versenyzés révén dobogós lehessek egyéniben is. Ez megadatott, majd most megismételtem, és ez jó visszaigazolása a szezonomnak. Jól játszottam a Szegedben, a bajnokságban a legjobb átlagom volt, aztán ezt a formát és tudást átmentettem Breznóba is.

– Megvan a csapatbajnoki cím, a vb-ezüst, most pedig jön a magyarkupadöntő Debrecenben. Mit vár?

– Két sorozatban jól teljesítettem, egyedül az egyéni országos bajnokság nem sikerült eddig. A négyes döntő mezőnyéből a Kaposvár és a Szeged kiemelkedik, persze nem szabad lebecsülni a másik két riválist, a Sárvárt és a Salgóbátonyt sem. Érdekes a magyar kupa pontszámítása, ahol soronként a helyezéseket számolják, de vállalom, hogy ebből is a Szegednek kellene kijönnie a legjobban. Kupaarannyal, itt is címvédéssel szeretnék búcsúzni Szegedtől, mielőtt Zalaegerszegre igazolom.