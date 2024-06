– Mennyire nyerte el a tetszését eddig az Európa-bajnokság?

– Szerencsés vagyok, hogy három mérkőzésen is ott lehettem élőben mint televíziós szakkommentátor. Szerencsére kevés a gól nélküli meccs, az egyik munkám alatt is azt várták sokan, hogy a románok és a szlovákok sem szereznek gólt, ehhez képest 1–1-es döntetlent játszottak. Tetszik az esemény, mert többnyire támadófutballt láthatunk. Sokat támadják a labdát a csapatok, attraktív futballt élvezhetünk, eddig abszolút elégedett vagyok.

– Európa-bajnok lehet a hazája?

– A német válogatottat csak a televízióban láttam, élőben nem, és ugyan minden tiszteletem a magyar, a svájci és skót válogatott iránt, de nem igazán erős csoportból jutott tovább. Spanyolország egészen más kávéház, mint Németország, valamint Olaszország és Franciaország is erős válogatott. Majd a negyeddöntőktől lehet igazán meglátni, mire is képes a házigazda. Dánia talán erősebb, mint Svájc, és most jönnek majd az igazi erőpróbák, azaz jelen pillanatban még nem lehet tudni, milyen szintet képvisel Németország.

– Mennyire ismerte a csapatot és a várost?

– Látva a 2023–24-es NB II.-t, számos jó dolgot csinált a Szeged-Csanád GA az előző szezonban. Például kevés gólt kapott, de egyúttal szeretnénk több gólt szerezni, hogy közel kerüljünk az első két hely egyikéhez. Tetszik a labdarúgók hozzáállása, a létesítmény és maga Szeged is remek város, így minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk.

– Mi az elsődleges feladat a csapattal kapcsolatban?

– Ahogy mondtam már, az előző szezonban kevés gólt szerzett a csapat, így az az elsődleges cél, hogy erre megoldást találjunk, és itt is erősebbek legyünk. Ami viszont pozitívum, az a védekezés, hiszen ezen a területen a legjobb volt a Szeged-Csanád GA az NB II.-ben.

– Hogyan tetszett az első felkészülési mérkőzés?

– Sok helyzetet dolgoztunk ki, emellett szereztünk nyolc gólt, azaz összességében a csapat jól reagált a kéréseimre. Éppen ezt szerettem volna gyakoroltatni ezen a találkozón, és a játékosok fogékonyak az elképzeléseimre.