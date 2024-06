– Megvolt a nagy felsóhajtás a hosszú válogatózás után?

– Igen, nagyon nagy kő esett le a szívünkről. Bíztunk benne, hogy a tavalyi és az idei évben nyújtott állandó teljesítményünk révén megkapjuk a bizalmat a négyessel kapcsolatban a továbbiakban is. Nemzetközi szinten kevés az a kvartett, amely kvótával rendelkezik, és stabilan az első hat között volt az elmúlt két évben a világeseményeken. A 2022-es müncheni Európa-bajnokság óta mi hoztuk minimum a hatodik helyet, amelyet például a spanyolok, az ukránok sem tudtak hozni, egyedül a németek voltak a top ötben ebben az időszakban. Az az igazság, hogy nehéz állandóan a dobogón végezni K4 500 méteren.

– A párosindulást sem volt egyszerű kiharcolni…

– Ez is igaz. Szegeden újra megtaláltuk önmagunkat, és végre az a Nádas, Tótka duó indult az Európa-bajnokságon, amellyel mi is elégedettek lehetünk. Jó érzés volt azt átélni, hogy újra ilyen pályára vagyunk képesek.

– Mi volt a legnehezebb ebben az időszakban?

– Az első pofon után kaptam hideget, meleget, ám nagyon hittem ebben a négyesben, és most is hiszek. Ha valamiben tiszta szívvel és fejjel hiszünk, akkor azért dolgozni kell keményen, alázatosan, mert kijön az eredmény. Így történt. Hálás vagyok, hogy az olimpia előtt még épült a magabiztosságunk, az önbizalmunk, és úgy állunk oda, hogy lazán, nyugodtam versenyezhetünk.

– Mennyire viselte meg a klub- és négyestársat, Kuli Istvánt, valamint Csizmadia Kolost a bizonytalanság a hajó összetételével kapcsolatban?

– Nagyon szurkoltak nekünk a páros versenyen a válogatón, hiszen ott nemcsak magunkért, hanem a négyesért is küzdöttünk. Rengeteg erőt, energiát küldtek szóban és lelkileg is, az Európa-bajnokságon pedig mindent megtettünk, hogy jó eredménnyel zárjunk. A négyes döntőjében eléggé irreális körülmények alakultak ki, nem véletlen, hogy például K1 1000 méteren Kopasz Bálintot a fehérorosz Jurenja elkapta az utolsó 200-on. Nem is láttam példát arra, mikor előzték meg utoljára őt ezen a szakaszon. A négyeseknél pedig két olyan hajó végzett előttünk, amelyek az előfutam után középfutamoztak, az olaszok meg élet-halál harcot vívtak a döntőért is, majdnem kiestek. Valamiért ennek így kellett lennie, az okát nem tudom, de remélem, az olimpián a kvartett megmutatja, mire is képes. Bízom abban, hogy mind a párosban, mind a négyes számban mosollyal az arcunkon szállunk ki a hajóból.